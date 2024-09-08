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Более половины россиян отказываются от ипотеки при покупке недвижимости

8 сентября 2024 12:56
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Более половины россиян отказываются от ипотеки при покупке недвижимости

Доля россиян, планирующих покупку недвижимости с привлечением заемных средств, снизилась до рекордных в этом году 42%, рассказали 8 сентября в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«На загородном и вторичном рынке жилья растет доля расчетов за наличные денежные средства без привлечения заемных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов, всего 28% квартир на первичном рынке сейчас приобретается за счет собственных сбережений или после продажи имеющейся недвижимости», ― рассказал директор комбината «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, рынок новостроек сейчас наиболее зависим от условий ипотечного кредитования и любые новые ограничения могут привести к критическому охлаждению спроса. При этом по итогам августа 76% покупателей квартир использовали исключительно семейную ипотеку, пишут "Известия".

«Основной риск здесь в том, что чем меньше объем строительства, тем выше его себестоимость, а с учетом инфляции, роста стоимости рабочей силы, высокой ключевой ставки и кредитов для бизнеса это еще больше снижает доступность нового жилья в будущем. Строительный рынок сейчас находится в преддверии глобальной трансформации», ― продолжает Жалнин.

Он отметил, что застройщики уже сейчас стали диверсифицировать свой бизнес, расширяя географию строительства на новые регионы и корректируя планы по строительству в традиционно активных регионах.

«Девелоперы проявляют высокий интерес к малым городам, где до этого новое строительство либо отсутствовало вовсе, либо строились однотипные дома, к которым у потенциальных покупателей не было реального интереса, и приобретались они больше из-за отсутствия альтернативы. Маржинальность строительного бизнеса в таких локациях ниже, но это компенсируется более низким размером начальных инвестиций из-за более дешевой цены на земельные участки и отсутствием явной конкуренции. При этом если в крупных городах больший объем спроса был реализован за последние несколько лет действия дешевых кредитов, то в малых городах такого бума не было», ― пояснил он.

Также Жалнин отметил, что в существующих условиях необходимо найти баланс между дешевой ипотекой, разогревающей спрос и цены, и поддержкой строительной отрасли для сохранения темпов строительства жилья.

«Эффект от снижения вывода новых проектов рынок ощутит не сразу, а в течение двух–трех лет, если ситуация с доступностью ипотечных кредитов урегулируется, это может вызвать нарушение баланса между спросом и предложением и спровоцировать очередную волну роста цен», ― подытожил эксперт.

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