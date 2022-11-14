Более половины профессионалов готовы к смене места работы

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Кризис, произошедший на российском рынке труда весной 2022 года, повлиял не только на работодателей. Некоторые специалисты задумались о смене места работы или даже рода деятельности. О том, что влияет на решение сотрудников остаться на имеющейся работе или искать нового работодателя, — в исследовании, проведенном рекрутинговой компанией Get experts и Русской Школой Управления (в нем приняли участие 1 049 работодателей и 967 профессионалов).

60% опрошенных профессионалов признались, что они ищут новую работу. Большинство из них при этом продолжают работать: 37% параллельно изучают поступающие предложения от потенциальных работодателей, а 14% занимаются активным поиском работы. Еще 9% не работают и уделяют активному поиску нового места все свободное время.

Что держит на работе

37% желающих сменить работу говорят, что остаются из-за отсутствия на рынке подходящих предложений, 19% нравится их работа и компания, в которой они в текущий момент трудятся, 18% отмечают гарантии стабильности, 13% довольны тем, что могут работать удаленно, 10% опасаются резко менять работу, а 3% отмечают возможность релокации.

Тем, кто не ищет пока работу, нравятся их компании, и они хотели бы строить свою карьеру именно в них (53% ответивших). Они также отмечают гарантии стабильности (18%), возможность удаленной работы (10%) и релокации (3%). 11% просто опасаются начинать поиски работы в текущих условиях, а 5% предполагают, что на рынке в принципе нет подходящих для них предложений.

Что может заставить уйти

Ключевым поводом для потенциальной смены работодателя представители обеих групп назвали получение предложения с более высокой зарплатой (65% ищущих новую работу и 49% остающихся). Среди других возможных причин — предложение более интересного функционала (50% и 38% соответственно), снижение зарплаты на текущем месте (44% и 39%), отсутствие перспектив профессионального роста (30% и 34%), снижение или потеря стабильности компании на рынке (29% и 40%), предложение релокации (29% и 16%), расширение функционала без повышения зарплаты (21% и 12%), отсутствие карьерного роста (19% и 24%), отмена удаленной работы (17% и 19%), сокращение соцпакета (13% и 9%) и попадание под сокращение (по 1%).

Причины поиска работы

Те, кто сейчас активно ищет работу, делают это по разным причинам. 53% планируют уйти из компании, 22% говорят, что есть риск сокращения или увольнения, 17% попали под сокращение из-за закрытия (10%) или реорганизации (7%) компании-работодателя, 7% ушли по собственному желанию и ищут возможности для карьерного и профессионального роста, и 1% были уволены по другим причинам.

Предпочтения по видам занятости и формату работы

Подавляющее большинство (74%) специалистов, находящихся в поиске, говорят, что им нужна только постоянная работа. 20% согласны на любую занятость, 4% готовы рассмотреть предложения проектной работы, и по 1% думают о том, чтобы заняться фрилансом или открыть свой бизнес.

О готовности ежедневно работать в офисе на новом месте говорят 31% респондентов, еще 61% сказали, что будут это делать, если придется, и 8% не готовы работать в таком формате.

Трудности при поиске работы

Профессионалы, ищущие работу, сталкиваются со следующими проблемами: недостаточное число подходящих вакансий (64%), предложение низких зарплат (36%), конкуренция (27%), затянутый процесс отбора (20%), предложение позиций с более широким, чем на прежнем месте, функционалом за те же или меньшие деньги (19%), невостребованность специалистов данного профиля на рынке (17%), меньший, чем ожидается, соцпакет (12%) и недружелюбный процесс отбора (10%). 16% говорят, что никаких сложностей не замечают.

Вот какие шаги они предпринимают для борьбы с этими проблемами: рассмотрение вакансий из смежных и принципиально других отраслей (48%), использование альтернативных каналов поиска работы, таких как нетворкинг, профессиональные сообщества и т. д. (28%), готовность принять предложение о работе с расширенным функционалом (27%), поиск работы через знакомых (24%), обучение новой профессии (20%), готовность временно отказаться от соцпакета (18%), снижение зарплатных ожиданий (15%), обращение к профессиональным карьерным консультантам (11%). Ничего не делают 28%.

Смена профессии

Получение новой профессии — достаточно рискованный и ответственный шаг, на который не все решаются. 13% опрошенных кандидатов уже в процессе обучения, 27% допускают такой вариант развития событий, 23% готовы рассмотреть вопрос о смене профессии только в случае, если не смогут найти работу по имеющейся специальности, и 37% категорически к этому не готовы.

Среди причин, толкающих на смену профессии, называют возможность получать более высокую зарплату (69%), брать дополнительные проекты или подработку (31%), работать на иностранные компании, в т. ч. за границей (28%), получать зарплату в валюте (11%), перейти в более интересную сферу (5%) и работать удаленно (2%). Также участники исследования ссылаются на невостребованность имеющейся профессии (20%) и выгорание (10%).

Выбор работодателя

В топ-5 главных качеств потенциального работодателя вошли: зарплата на уровне или выше рынка (78%), стабильность компании (42%), возможность профессионального развития (33%), удаленной работы (32%) и карьерного роста (27%). Также участники опроса упоминали интересный функционал, возможность релокации, близость от дома и другие важные для них критерии.

Среди отталкивающих моментов при оценке предложений назвали низкий уровень зарплаты (62%), недружелюбную корпоративную культуру (42%), нестабильное положение компании на рынке (31%), команду или личность руководителя (27%) и отсутствие возможности удаленной работы (24%). Кроме того, к отказу от предложения могут привести такие факторы, как местоположение, отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста, недостаточный соцпакет, неинтересный функционал, отсутствие возможности релокации и т. д.

Дополнительный заработок

23% участников исследования признались, что помимо основной работы они еще подрабатывают. По их словам, дополнительный заработок — это возможность получать больше денег (55%), гарантия получения дохода даже при сокращении на основной работе (38%), возможность заработать на своем хобби (38%), способ прокачать навыки (14%) и постепенно сменить профессию (3%).

На вопрос о том, собираются ли они в будущем искать возможность дополнительного заработка, 38% ответили положительно, 22% — отрицательно, и 40% пока не определились с тем, насколько им это нужно.