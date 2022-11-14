Более половины профессионалов готовы к смене места работы

Я нашел ошибку
Главные новости:
На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб.
В Кинеле активно ведутся работы на автодороге Кинель – Богатое – Борское
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — врач-терапевт Динара Янгазова.
В Ставропольскую ЦРБ удалось привлечь 7 специалистов
Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.
Госуслуги и ГИС ЖКХ: в Самаре продолжаются выездные приемы специалистами МФЦ
Выявлено свыше 2200 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: подведены итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
Долг пятилетней выдержки - именно такой накопила жительница дома №213 по пр. Карла Маркса.
В Советском районе за долги по водоснабжению и канализации арестовали автомобиль.
завершились финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Завершились финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
В Самаре открылась выставка к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России
В Самаре открылась выставка к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России
В Самаре в сезон дачных перевозок в 2022 году перевезено более 696 тысяч пассажиров
В Самаре в сезон дачных перевозок в 2022 году перевезено более 696 тысяч пассажиров
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины профессионалов готовы к смене места работы

14 ноября 2022 13:42
104
Более половины профессионалов готовы к смене места работы

Кризис, произошедший на российском рынке труда весной 2022 года, повлиял не только на работодателей. Некоторые специалисты задумались о смене места работы или даже рода деятельности. О том, что влияет на решение сотрудников остаться на имеющейся работе или искать нового работодателя, — в исследовании, проведенном рекрутинговой компанией Get experts и Русской Школой Управления (в нем приняли участие 1 049 работодателей и 967 профессионалов).

60% опрошенных профессионалов признались, что они ищут новую работу. Большинство из них при этом продолжают работать: 37% параллельно изучают поступающие предложения от потенциальных работодателей, а 14% занимаются активным поиском работы. Еще 9% не работают и уделяют активному поиску нового места все свободное время.

Что держит на работе

37% желающих сменить работу говорят, что остаются из-за отсутствия на рынке подходящих предложений, 19% нравится их работа и компания, в которой они в текущий момент трудятся, 18% отмечают гарантии стабильности, 13% довольны тем, что могут работать удаленно, 10% опасаются резко менять работу, а 3% отмечают возможность релокации.

Тем, кто не ищет пока работу, нравятся их компании, и они хотели бы строить свою карьеру именно в них (53% ответивших). Они также отмечают гарантии стабильности (18%), возможность удаленной работы (10%) и релокации (3%). 11% просто опасаются начинать поиски работы в текущих условиях, а 5% предполагают, что на рынке в принципе нет подходящих для них предложений.

Что может заставить уйти

Ключевым поводом для потенциальной смены работодателя представители обеих групп назвали получение предложения с более высокой зарплатой (65% ищущих новую работу и 49% остающихся). Среди других возможных причин — предложение более интересного функционала (50% и 38% соответственно), снижение зарплаты на текущем месте (44% и 39%), отсутствие перспектив профессионального роста (30% и 34%), снижение или потеря стабильности компании на рынке (29% и 40%), предложение релокации (29% и 16%), расширение функционала без повышения зарплаты (21% и 12%), отсутствие карьерного роста (19% и 24%), отмена удаленной работы (17% и 19%), сокращение соцпакета (13% и 9%) и попадание под сокращение (по 1%).

Причины поиска работы

Те, кто сейчас активно ищет работу, делают это по разным причинам. 53% планируют уйти из компании, 22% говорят, что есть риск сокращения или увольнения, 17% попали под сокращение из-за закрытия (10%) или реорганизации (7%) компании-работодателя, 7% ушли по собственному желанию и ищут возможности для карьерного и профессионального роста, и 1% были уволены по другим причинам.

Предпочтения по видам занятости и формату работы

Подавляющее большинство (74%) специалистов, находящихся в поиске, говорят, что им нужна только постоянная работа. 20% согласны на любую занятость, 4% готовы рассмотреть предложения проектной работы, и по 1% думают о том, чтобы заняться фрилансом или открыть свой бизнес.

О готовности ежедневно работать в офисе на новом месте говорят 31% респондентов, еще 61% сказали, что будут это делать, если придется, и 8% не готовы работать в таком формате.

Трудности при поиске работы

Профессионалы, ищущие работу, сталкиваются со следующими проблемами: недостаточное число подходящих вакансий (64%), предложение низких зарплат (36%), конкуренция (27%), затянутый процесс отбора (20%), предложение позиций с более широким, чем на прежнем месте, функционалом за те же или меньшие деньги (19%), невостребованность специалистов данного профиля на рынке (17%), меньший, чем ожидается, соцпакет (12%) и недружелюбный процесс отбора (10%). 16% говорят, что никаких сложностей не замечают.

Вот какие шаги они предпринимают для борьбы с этими проблемами: рассмотрение вакансий из смежных и принципиально других отраслей (48%), использование альтернативных каналов поиска работы, таких как нетворкинг, профессиональные сообщества и т. д. (28%), готовность принять предложение о работе с расширенным функционалом (27%), поиск работы через знакомых (24%), обучение новой профессии (20%), готовность временно отказаться от соцпакета (18%), снижение зарплатных ожиданий (15%), обращение к профессиональным карьерным консультантам (11%). Ничего не делают 28%.

Смена профессии

Получение новой профессии — достаточно рискованный и ответственный шаг, на который не все решаются. 13% опрошенных кандидатов уже в процессе обучения, 27% допускают такой вариант развития событий, 23% готовы рассмотреть вопрос о смене профессии только в случае, если не смогут найти работу по имеющейся специальности, и 37% категорически к этому не готовы.

Среди причин, толкающих на смену профессии, называют возможность получать более высокую зарплату (69%), брать дополнительные проекты или подработку (31%), работать на иностранные компании, в т. ч. за границей (28%), получать зарплату в валюте (11%), перейти в более интересную сферу (5%) и работать удаленно (2%). Также участники исследования ссылаются на невостребованность имеющейся профессии (20%) и выгорание (10%).

Выбор работодателя

В топ-5 главных качеств потенциального работодателя вошли: зарплата на уровне или выше рынка (78%), стабильность компании (42%), возможность профессионального развития (33%), удаленной работы (32%) и карьерного роста (27%). Также участники опроса упоминали интересный функционал, возможность релокации, близость от дома и другие важные для них критерии.

Среди отталкивающих моментов при оценке предложений назвали низкий уровень зарплаты (62%), недружелюбную корпоративную культуру (42%), нестабильное положение компании на рынке (31%), команду или личность руководителя (27%) и отсутствие возможности удаленной работы (24%). Кроме того, к отказу от предложения могут привести такие факторы, как местоположение, отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста, недостаточный соцпакет, неинтересный функционал, отсутствие возможности релокации и т. д.

Дополнительный заработок

23% участников исследования признались, что помимо основной работы они еще подрабатывают. По их словам, дополнительный заработок — это возможность получать больше денег (55%), гарантия получения дохода даже при сокращении на основной работе (38%), возможность заработать на своем хобби (38%), способ прокачать навыки (14%) и постепенно сменить профессию (3%).

На вопрос о том, собираются ли они в будущем искать возможность дополнительного заработка, 38% ответили положительно, 22% — отрицательно, и 40% пока не определились с тем, насколько им это нужно.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
женщины в Самаре после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины
12 ноября 2022, 11:11
Женщины в Самаре после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины
В Самаре мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин. Общество
585
Половина жителей Самарской области готовы трудиться на нелюбимой работе ради хорошей зарплаты
11 ноября 2022, 11:49
Половина жителей Самарской области готовы трудиться на нелюбимой работе ради хорошей зарплаты
В разрезе профессиональных сфер чаще других так отвечают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер. Общество
442
Каждый шестой самарец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее
11 ноября 2022, 09:32
Каждый шестой самарец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее
Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы. Общество
497
В центре внимания
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
272
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
176
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
173
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
815
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3547
Весь список