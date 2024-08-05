Более 92 тысяч жителей Самарской области получают набор социальных услуг в натуральной форме

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Федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату, также имеют право на получение набора социальных услуг. Предоставляется НСУ в натуральной форме, а также частично или полностью в денежном эквиваленте. На данный момент в Самарской области проживает 246186 федеральных льготников, 92653 из которых приняли решение получать НСУ в натуральном виде.

«Если гражданин желает изменить текущую форму получения набора соцуслуг, ему нужно подать заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР. Подать документы необходимо до 1 октября текущего года. Если же гражданин желает сохранить существующий порядок получения НСУ, подавать заявление ему не потребуется»,— отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

В этом году размер набора социальных услуг составляет 1 578,50 рублей. В натуральной форме в него включены:

Отделение Социального фонда России по Самарской области напоминает, что к числу федеральных льготников, имеющих право на получение НСУ, относятся: участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Сталинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, а также лица с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).