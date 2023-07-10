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Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении.



«За последние два года наблюдается положительная динамика участия россиян в ГТО: за 2020 год число присоединившихся граждан составило 900 тысяч, а в 2022 году уже 1,7 миллиона. Впечатляющие результаты также были достигнуты в период приемной кампании в вузы 2023 года, когда 73 тысячи абитуриентов обратились за подтвержением знака отличия ГТО через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг», - сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.



Вице-премьер добавил, что за знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов, а остальные достижения оценивать по своему усмотрению. С 2022 года бонусная система заработала для обладателей не только золотых, но также серебряных и бронзовых знаков отличия.

Фото: минспорта СО