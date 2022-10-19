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Более 70% самарских работодателей планируют премировать сотрудников в 2023 году

19 октября 2022 11:39
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Более 70% самарских работодателей планируют премировать сотрудников в 2023 году

Опрос проходил среди 1650 руководителей и начальников отделов российских компаний, в том числе и в Самарской области.

90% респондентов заявили, что в их компании действует система премирования. При этом в 48% случаев премию персоналу выплачивают за выполнение KPI. Вторая по популярности причина для выплат — сверхурочная работа, её отметили 24% опрошенных. В канун знаменательных событий (к юбилеям и профессиональным праздникам) выдают премии 22% организаций, а за «выслугу лет» — 6%.

Согласно опросу, в 2023 году выплаты премий сотрудникам запланировали 71% работодателей.

Из тех работодателей, которые уже имеют систему премирования, 36% ежемесячно поощряют сотрудников, 28% — раз в квартал, а 5% предпочитают премировать персонал не чаще, чем раз в полгода. Ограничиваются премированием раз в год 8% опрошенных. В 23% организаций материальная мотивация не имеет привязки к определенному периоду.

Согласно исследованию, 12% работодателей не согласны с тем, что финансовая мотивация является основным стимулом для продуктивной работы.

На вопрос, как вы поощряете сотрудников, если премия не предусмотрена, 32% опрошенных отметили, что проводят корпоративы, 28% респондентов — предоставляют персоналу абонементы в спортивные клубы/бассейны, ещё 23% организуют образовательные курсы, повышение квалификации, 17% работодателей публично отмечают успехи работников и дарят грамоты, подарки, пишет Зарплата.

Теги: Опрос

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