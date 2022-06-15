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Более 60 регионов, более 270 видео: промежуточные итоги Всероссийского конкурса «МЫ»

15 июня 2022 09:59
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Более 60 регионов, более 270 видео: промежуточные итоги Всероссийского конкурса «МЫ»

Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ», оказавшийся весьма востребованным у жителей нашей страны, проходит во второй раз. Прием заявок стартовал 1 марта, и за прошедшее время свои работы, посвященные самобытности населяющих Россию народов и межнациональному согласию, дружбе между ними, прислали 272 автора. При этом любители оказались активнее — они сняли 191 видео, еще 81 этноролик — заслуга профессиональных творцов.

В общей сложности собственным взглядом на национальную тему поделились представители 61 субъекта РФ, одна заявка поступила из Узбекистана — правила проекта предполагают возможность участия для иностранцев в рамках специальной номинации. После подсчета присланных видео удалось составить своеобразный рейтинг творческой активности.

На первой строчке Московская область, жители которой создали 20 видео. За ними с минимальным отставанием следуют творцы Новосибирской области — из этого региона организаторы получили 19 заявок. Авторам из культурной столицы этническая тема также оказалась интересна: на Санкт-Петербург приходится 12 заявок. Участников, чьи работы эксперты признают наиболее успешными, ждут внушительные денежные награды. Премии получат авторы, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации и категории, а также лидеры зрительского голосования. Общий призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей.

Прием заявок продлится до 31 августа. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно выбрать тему и номинацию, снять ролик, загрузить его в файлообменник (YouTube, «облако» Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск) и заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф или направить ее на адрес электронной почты wekonkurs@gmail.com с пометкой «Заявка на конкурс МЫ 2022». Церемония награждения победителей по традиции должна пройти в День народного единства. Авторы могут снять видеорепортаж, видеоклип, мультфильм или документальный ролик. Работы профессионалов и любителей жюри будет оценивать отдельно.

Организаторами II Всероссийского конкурса национальных видеороликов являются Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса выступают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Тюменской области.

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