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Более 500 учащихся школ Самары, и Новокуйбышевска примут участие в экомарафоне "Зеленые Перемены"

7 ноября 2024 20:08
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Марафон пройдёт в две волны: ноябрь-декабрь 2024 года и февраль-март 2025 года.

Экологический Марафон в рамках проекта "Зеленые Перемены" от АНО ЧИСТЫЕ ВОДОЁМЫ стартует уже в ноябре!
 
Более 500 учащихся школ Самары, и Новокуйбышевска примут участие в экомарафоне. Марафон пройдёт в две волны: ноябрь-декабрь 2024 года и февраль-март 2025 года.
 
Устойчивые экологические привычки нужно развивать с детства, как любые другие полезные и нужные навыки. Делать это школьники будут при поддержке своих родителей и учителей под чутким руководством экотренеров комнады АНО "Чистые водоёмы".
 
Участников марафона ждут не только теория, задания, но и приятные бонусы в виде экскурсий в экологические пространства Самарской обл, кинопоказов и игротек в настольные экоигры.

 

Фото:  АНО Чистые Водоёмы

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