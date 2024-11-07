Более 500 учащихся школ Самары, и Новокуйбышевска примут участие в экомарафоне "Зеленые Перемены"

345

Экологический Марафон в рамках проекта "Зеленые Перемены" от АНО ЧИСТЫЕ ВОДОЁМЫ стартует уже в ноябре!



Более 500 учащихся школ Самары, и Новокуйбышевска примут участие в экомарафоне. Марафон пройдёт в две волны: ноябрь-декабрь 2024 года и февраль-март 2025 года.



Устойчивые экологические привычки нужно развивать с детства, как любые другие полезные и нужные навыки. Делать это школьники будут при поддержке своих родителей и учителей под чутким руководством экотренеров комнады АНО "Чистые водоёмы".



Участников марафона ждут не только теория, задания, но и приятные бонусы в виде экскурсий в экологические пространства Самарской обл, кинопоказов и игротек в настольные экоигры.

Фото: АНО Чистые Водоёмы