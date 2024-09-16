Более 50% опрошенных россиян накопили средства на случай непредвиденных трат

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Каждый второй опрошенный россиянин (53%) располагает накоплениями на случай непредвиденных трат. А формируют финансовую подушку безопасности 59% респондентов. Об этом говорится в результатах исследования «СберСтрахования жизни», сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с которыми ознакомились «Известия» 16 сентября.

Из числа тех, кто формирует финансовую подушку безопасности, каждый третий (28%) откладывает около 10% от ежемесячного дохода, каждый пятый (21%) — от 11 до 24%. Еще 7% респондентов стараются направлять в накопления от 25 до 50% дохода, а 3% опрошенных — более 50%.

При этом эксперты выяснили, что с непредвиденными тратами сталкиваются 87% россиян. Среди основных причин непредвиденных трат — расходы на здоровье (оплата лечения и лекарств — 72%), покупка одежды и обуви (33%), ремонт автомобиля (28%), покупка бытовой техники (26%), покупка подарков друзьям и близким или ремонт жилья (по 21%), траты на развлечения (15%), оплата штрафов и коммунальных услуг (12%).

«Согласно данным исследования, незапланированные траты случаются чаще, чем хотелось бы. Среди основных причин — неумение грамотно распоряжаться деньгами. Согласно базовым принципам финансового планирования, минимальный размер накоплений должен составлять от 3 до 6 ежемесячных доходов. И важно помнить, что средства из финансовой подушки безопасности не следует тратить на такие категории трат, как отпуск или покупка нового телефона», — отметила управляющий директор управления методологии и компетенций «СберСтрахования жизни» Наталья Тарасова.