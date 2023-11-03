Более 48 тысяч вакансий: предприятия региона развиваются и привлекают новых сотрудников

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Предприятия Самарской области развиваются и привлекают новых сотрудников. На сегодняшний день работодатели региона предлагают более 48 тысяч вакансий. Требуются, в первую очередь, специалисты рабочих профессий, как на промышленных предприятиях, так и в сельхозпроизводстве. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что сельское хозяйство региона является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В последние годы благодаря усилиям аграриев и поддержке государства региональный АПК достиг значительных результатов в сфере обеспечения продовольственной безопасности губернии.

ООО «Тепличный» - крупнейшее предприятие в Самаре по выращиванию овощей и зеленных культур в защищенном грунте. Здесь выращивают томаты, огурцы, редис, салаты, помимо этого, имеются собственный строительный и энергомеханический цех. Свободные вакансии предлагаются по целому ряду специальностей.

«Мы приглашаем на работу овощеводов, лаборанта, работников строительных работ, электромонтеров, - рассказала Елена Тельминова, начальник отдела кадров ООО «Тепличный». – Помимо социальных гарантий, которые определены законодательством, от предприятия предлагаем дополнительный соцпакет: выплачиваем тринадцатую зарплату, премии, материальную помощь, есть выплаты сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста, доставка транспортом предприятия до места работы, сотрудникам ежемесячно выдается 8 килограммов продукции собственного производства».

На предприятие охотно берут новичков.

«Работу овощевода нельзя назвать простой, - отметила Екатерина Карышева, начальник цеха овощеводства ООО «Тепличный». - Но мы готовы всему научить, у каждого нашего новичка есть свой наставник, который помогает адаптироваться, влиться в коллектив и обучает технологическим операциям».

Предприятие активно сотрудничает со службой занятости в подборе сотрудников, сейчас такое взаимодействие стало проще, благодаря единой цифровой платформе «Работа России», где, кстати, можно ознакомиться и c вакансиями ООО «Тепличный».

«ООО «Тепличный» - это ответственный работодатель, который постоянно обновляет сведения о вакансиях, трудоустраивает людей с ограниченными возможностями, - подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения г. Самара и м.р. Волжский Светлана Сафина, - хочу напомнить всем работодателям, что в соответствии с законом о занятости работодатели обязаны подавать сведения о свободных вакансиях в службу занятости. Это легко сделать через портал «Работа России», совершенно бесплатно и это поможет быстрее найти сотрудников».

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области