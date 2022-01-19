Более 46 тысяч соискателей Самарской области решили начать год с поиска новой работы

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По данным аналитиков hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, только с начала января 2022 года в Самарской области свои резюме на hh.ru разместили или обновили более 46 тысяч соискателей. В топ-3 профессиональных областей по активности соискателей Самарской области вошли «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал», сфера продаж. На четвертом месте – производственная сфера, на пятом – профобласть «Высший менеджмент».

«Среди тех соискателей Самарской области, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины – на них приходится 52% резюме. 13% соискателей ищут удаленный формат работы. Стоит отметить, что больше половины (61%) соискателей, создавших/обновивших резюме с начала года, имеют опыт работы более 6 лет, ещё 16% - наоборот лишь начинают свой карьерный путь», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Если говорить о спросе, то больше всего предложений с начала года работодатели разместили для представителей сферы продаж (менеджеры по работе с клиентами, продавцы розничной торговли, кассиры), рабочего персонала, ИТ-специалистов и представителей транспортно-логистической сферы. 43% вакансий предполагают у соискателей наличие хотя бы минимального опыта работы от 1 года до 3 лет. 42% предложений предназначены для соискателей без опыта работа. Порядка 7% вакансий подразумевают постоянный удалённый формат работы.