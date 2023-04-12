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Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»
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Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

12 апреля 2023 17:46
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Самарская область - в числе лидеров по количеству заявок.

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства. О промежуточных итогах регистрации рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс стартовал 4 апреля. Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65% конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

Кроме того, он отметил, что регистрации приходят от участников, представляющих различные профессиональные области: более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, еще 7% представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, 6% – сферу предпринимательства. 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% – из сферы торговли.

«Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность – они подали 37% от общего числа заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (15%). Далее идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа. В топ-15 регионов по количеству регистраций за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область», – рассказал Алексей Комиссаров и отметил, что российские регионы активно поддерживают конкурс. В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – один из наставников «Лидеров России». Ежегодно он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны. Глава региона обратился к жителям с предложением участвовать в пятом юбилейном сезоне федерального конкурса «Лидеры России», подчеркнув, что сегодня перед гражданами страны стоят задачи, требующие предельной внутренней мобилизации, твердости духа, веры в свою Родину. «Рад тому, что многие участники конкурса «Лидеры России» откликнулись на призыв о помощи братского Донбасса, помогают восстанавливать и экономику, и социальную сферу, возвращая людей к мирной жизни. Благодарен всем, кто своим примером подтверждает, что сегодня наше время: время людей с обостренным чувством справедливости», - отметил губернатор.

Самарская область - в числе лидеров по количеству заявок. В первую же неделю от нашего региона заявились 782 человека, что на текущий момент является вторым результатом по приволжскому федеральному округу! Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф В Самарской области создан специальный чат для поддержки будущих Лидеров.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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