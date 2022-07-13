Более 40% самарцев категорически против работы в одной организации с родственниками

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Исследование проводили среди 1950 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. По данным опроса, больше половины самарцев (56%) не против работать в одной организации вместе с родственниками, 2% уже сейчас работают вместе, а 42% – категорически против такого труда.

На вопрос, с кем из родственников вы категорически не хотели бы работать, респонденты ответили, что с супругом или супругой – 41%, с дальними родственниками – 25%, с дочерью или сыном – 14%, с матерью – 12%, с отцом – 8%.

По данным опроса, основными плюсами работы с родственниками респонденты называют: психологический комфорт – 36%, поддержка и помощь в различных рабочих ситуациях – 33%, больше общих интересов и тем для общения – 17%, укрепление родственных связей – 12%, высокая эффективность работы – 2%.

Из основных минусов такой работы опрошенные перечисляют: боязнь ухудшения личных отношений – 42%, нарушение субординации – 25%, усталость друг от друга – 16%, возникновение проблем в коллективе из-за кумовства – 9%, невысокая производительность труда – 5%, появление нежелательных сплетен в коллективе – 3%, пишет Зарплата.