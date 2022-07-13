Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарской области завоевали 9 медалей.
В Ижевске завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт - шоссе»
В Самарской области за неделю подано более 1700 заявлений на оформление Карты болельщика
В Самарской области за неделю подано более 1700 заявлений на оформление Карты болельщика
В Самаре предложили запретить пускать на улицы ржавый общественный транспорт
В Самаре предложили запретить пускать на улицы ржавый общественный транспорт
В Сызранском районе утонул молодой человек
В Сызранском районе утонул молодой человек
На Самарской набережной огородили забором участок на Полевом спуске
На Самарской набережной огородили забором участок на Полевом спуске
В Похвистнево ищут пропавшую пожилую женщину
В Похвистнево ищут пропавшую пожилую женщину
Больше половины старшеклассников страдают от перфекционизма
Больше половины старшеклассников страдают от перфекционизма
Самарские общественники призывают власть к ремонту дорог
Самарские общественники призывают власть к ремонту дорог
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
«Лето с библиотекой»: 14 июля в СОУНБ интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого»
Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 40% самарцев категорически против работы в одной организации с родственниками

13 июля 2022 12:10
115
Более 40% самарцев категорически против работы в одной организации с родственниками

Исследование проводили среди 1950 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. По данным опроса, больше половины самарцев (56%) не против работать в одной организации вместе с родственниками, 2% уже сейчас работают вместе, а 42% – категорически против такого труда.

На вопрос, с кем из родственников вы категорически не хотели бы работать, респонденты ответили, что с супругом или супругой – 41%, с дальними родственниками – 25%, с дочерью или сыном – 14%, с матерью – 12%, с отцом – 8%.

По данным опроса, основными плюсами работы с родственниками респонденты называют: психологический комфорт – 36%, поддержка и помощь в различных рабочих ситуациях – 33%, больше общих интересов и тем для общения – 17%, укрепление родственных связей – 12%, высокая эффективность работы – 2%.

Из основных минусов такой работы опрошенные перечисляют: боязнь ухудшения личных отношений – 42%, нарушение субординации – 25%, усталость друг от друга – 16%, возникновение проблем в коллективе из-за кумовства – 9%, невысокая производительность труда – 5%, появление нежелательных сплетен в коллективе – 3%, пишет Зарплата.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
983
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
415
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
398
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1294
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
502
Весь список