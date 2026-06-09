Более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю составлено в Самаре с начала 2026 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России
17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России
До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня
До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»
«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги
«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»
Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.21
EUR 85.28
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю составлено в Самаре с начала 2026 года

202
Более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю составлено в Самаре с начала 2026 года

В Самаре с начала 2026 года составлено более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю, а также торговлю с автомобилей. Рейды регулярно проводят комиссии районных администраций совместно с представителями Роспотребнадзора и УМВД России по Самарской области в городе Самаре. В рамках одного из последних выездная комиссия работала в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Ленина в Октябрьском районе.

«Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество продаваемых товаров: ни сертификатов, ни разрешений у таких продавцов обычно нет. Мы хотим, чтобы предприниматели поняли: работать легально — это не ограничение, а защита. Выбрав официальную ярмарку, они получают не только удобное место, но и доверие покупателей, – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. – Сегодня в Самаре все муниицпальные ярмарки оборудованы с соблюдением санитарных норм. И что особенно важно: многие из этих площадок появились там, где раньше шла стихийная торговля».

Всего в Октябрьском районе с начала текущего года в отношении граждан, осуществляющих торговлю продукцией в местах, для этого не предназначенных, составлено 40 протоколов об административном правонарушении. Штраф, согласно Закону «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», составляет от 1,5 до 4,5 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 5 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники полиции изымают реализуемую продукцию и сопутствующее оборудование — измерительные весы и лотки.

«Чаще всего нелегальные торговцы выбирают места с высокой проходимостью: пересечение улиц Челюскинцев и проспекта Ленина, улицы Мичурина и проспекта Масленникова, участки на улице Советской Армии, – рассказал глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько. – В весенне‑летний период, когда начинается сезонная торговля овощами и фруктами, здесь особенно активно действуют так называемые перекупщики. После проверки комиссии они нередко сворачивают торговлю и перемещаются на другую точку. Принимаем меры для оперативного выявления таких случаев и пресекаем перемещение нелегальных торговых точек по району».

Напомним, в Октябрьском районе для предпринимателей, реализующих продукцию личного подсобного хозяйства, оборудована муниципальная ярмарка на пересечении улицы Революционной и Карла Маркса, где также есть льготные места для пенсионеров. Полный перечень ярмарок, работающих в Самаре, опубликован по ссылке https://minprom.samregion.ru/2026/05/29/reestr-yarmarok-2/?ysclid=mq67dwvdnp708500154

 

Получить консультации по вопросу организации ярмарок и участия в них в Самаре можно в Департаменте туризма, предпринимательства и торговли администрации городского округа Самара по адресу: ул. Галактионовская, 25, тел. 332-28-43.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
637
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
8 июня 2026  20:18
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
715
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
8 июня 2026  19:48
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
1135
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
829
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
8 июня 2026  12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
580
Весь список