Более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю составлено в Самаре с начала 2026 года

В Самаре с начала 2026 года составлено более 330 протоколов за незаконную лоточную торговлю, а также торговлю с автомобилей. Рейды регулярно проводят комиссии районных администраций совместно с представителями Роспотребнадзора и УМВД России по Самарской области в городе Самаре. В рамках одного из последних выездная комиссия работала в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Ленина в Октябрьском районе.

«Лоточная торговля опасна прежде всего тем, что никто не может гарантировать качество продаваемых товаров: ни сертификатов, ни разрешений у таких продавцов обычно нет. Мы хотим, чтобы предприниматели поняли: работать легально — это не ограничение, а защита. Выбрав официальную ярмарку, они получают не только удобное место, но и доверие покупателей, – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. – Сегодня в Самаре все муниицпальные ярмарки оборудованы с соблюдением санитарных норм. И что особенно важно: многие из этих площадок появились там, где раньше шла стихийная торговля».

Всего в Октябрьском районе с начала текущего года в отношении граждан, осуществляющих торговлю продукцией в местах, для этого не предназначенных, составлено 40 протоколов об административном правонарушении. Штраф, согласно Закону «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», составляет от 1,5 до 4,5 тысяч рублей, а за повторное нарушение — 5 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники полиции изымают реализуемую продукцию и сопутствующее оборудование — измерительные весы и лотки.

«Чаще всего нелегальные торговцы выбирают места с высокой проходимостью: пересечение улиц Челюскинцев и проспекта Ленина, улицы Мичурина и проспекта Масленникова, участки на улице Советской Армии, – рассказал глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько. – В весенне‑летний период, когда начинается сезонная торговля овощами и фруктами, здесь особенно активно действуют так называемые перекупщики. После проверки комиссии они нередко сворачивают торговлю и перемещаются на другую точку. Принимаем меры для оперативного выявления таких случаев и пресекаем перемещение нелегальных торговых точек по району».

Напомним, в Октябрьском районе для предпринимателей, реализующих продукцию личного подсобного хозяйства, оборудована муниципальная ярмарка на пересечении улицы Революционной и Карла Маркса, где также есть льготные места для пенсионеров. Полный перечень ярмарок, работающих в Самаре, опубликован по ссылке https://minprom.samregion.ru/2026/05/29/reestr-yarmarok-2/?ysclid=mq67dwvdnp708500154

Получить консультации по вопросу организации ярмарок и участия в них в Самаре можно в Департаменте туризма, предпринимательства и торговли администрации городского округа Самара по адресу: ул. Галактионовская, 25, тел. 332-28-43.