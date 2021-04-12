Более 30 тысяч человек в Самарской области работают на космос  

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О количестве занятых в аэрокосмической отрасли региона рассказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 12 апреля, в прямом эфире всероссийского телемарафона, посвященного 60-тилетию первого полета человека в космос на телеканале «Россия 24».

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что все жители губернии знают славную историю покорения космоса и события тех дней, которые провел в Куйбышеве Юрий Гагарин после возвращения на Землю.

«Юрий Алексеевич Гагарин именно отсюда докладывал Госкомиссии об успешном завершении своего первого космического полета. И сегодня вся область гордится нашими достижениями. Космос как предчувствие живет в душах и сердцах жителей Самарской области. И очень важно, что мы продолжаем воспитывать новых покорителей космоса: рабочих, инженеров и конструкторов, докторов наук, которые в дальнейшем подхватят флагманские традиции», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что по самым скромным подсчетам численность работающих в аэрокосмической отрасли региона превышает 30 тысяч человек.

«Более 30 тысяч тружеников Самарской области несут космическую вахту. Не только на флагмане - «РКЦ «Прогресс», основу аэрокосмического комплекса Самарской области составляют также производства ПАО «ОДК-Кузнецов», «ТЯЖМАШ», «Металлист-Самара», ПАО «Салют», коллективы многих производств, выполняющих задачи космической отрасли», - сообщил губернатор. При этом, по данным регионального минпрома, одно рабочее место в ракетно-космическом кластере дает еще 9 рабочих мест в других отраслях.

Дмитрий Азаров также отметил, что традиции, заложенные поколением «первых», достойно продолжают новые смены. Так, например, в передовом научно-образовательном центре в сфере аэрокосмических исследований и технологий – Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королёва - сегодня обучается порядка 19 тысяч студентов. Кроме того, действуют различные образовательные программы для школьников. Ежегодно студенты и аспиранты Самарского университета становятся наставниками и работают с талантливыми детьми над проектами «Сириус.Лето», «Дежурный по планете» с поддержкой Роскосмоса, «Взлет», «Большие вызовы». Действуют круглогодичные лаборатории в Международном детском центре «Артек». Кроме того, в Самаре проходит Всероссийская Олимпиада по астрономии.

«На днях все мы стали свидетелями успешного запуска экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ», разработанной и изготовленной в студенческом конструкторском бюро Самарского университета. Запуск был посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля», - отметил успехи земляков – молодых конструкторов глава региона.

«У нас создан мощный ракетно-космический кластер, который работает на наши будущие космические победы. И я думаю, что традиции, заложенные здесь покорителями космоса, буду жить всегда, и наша Самарская область будет давать импульс для освоения отрасли не только нашей стране, но и всему миру», - подытожил Дмитрий Азаров.

Напомним, Первый всероссийский космический телемарафон «Мой космос» на телеканале «Россия 24» продлится сегодня. 12 апреля, до 22-00 по самарскому времени.