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В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области. Из них 35 % приходится на Самару, 25 % – на Тольятти и около 40 % – на остальные муниципалитеты.

Одна Карта жителя Самарской области способна заменить собой банковскую, транспортную карты, полис ОМС, стать копилкой для бонусов и кешбэка.

Отправной точкой для реализации проекта стала инициатива главы региона Дмитрия Азарова, который дал такое поручение в своем Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона в феврале 2020 года. Его реализацией занимались региональный департамент информационных технологий и связи и ГБУ СО «Цифровой регион». Подобные карты есть и в других регионах, но важное преимущество нашей заключается в том, что ее можно оформить онлайн, без посещения банка, а также использовать как дубликат полиса ОМС (при этом бумажный экземпляр не отменяется, его просто можно не носить с собой).

«Считается, что у нашего региона одна из лучших технологических реализаций этого проекта. Мы делали это решение самостоятельно, с нуля, не опираясь на уже готовые решения. Старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов. Проект активно развивается, постоянно появляются новые функциональные возможности для разных категорий граждан. Мы стараемся сделать все, чтобы Карта жителя Самарской области стала еще лучше», – рассказал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

На сегодняшний день у нового проекта уже более 140 партнёров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия, которые предлагают владельцам карт скидки и акции, а также кэшбек (возврат части от потраченной суммы) от российской платёжной системы «МИР», на основе которой и выпущена карта жителя Самарской области.

Оформить «пластик» просто: можно обратиться к партнерам проекта – в банки ВТБ и «Солидарность» либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru. Также у карты есть мобильное приложение, с помощью которого можно, например, записаться на прием в различные государственные и муниципальные органы.

Карта жителя Самарской области выпускается и обслуживается бесплатно, получить её могут все желающие – те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого не обязательно иметь самарскую прописку. Просто надо помнить, что действовать удобный пластик будет только на территории нашего региона.

Член Молодежного правительства Самарской области Александр Волков стал держателем этого уникального пластика две недели назад и уже успел оценить большинство ее преимуществ.

«Карта жителя очень удобна прежде всего тем, что избавляет от ношения с собой различных скидочных карточек, которые занимают в кошельке много места. Также с ее помощью можно выгодно купить билеты на концерт или в театр. Те, кто имеют льготы при оплате проезда, оплачивая его социальной картой, сохраняют это право и при пользовании Картой жителя Самарской области. Экономия в итоге получается приличная. В век информационных технологий подобные цифровые проекты значительно облегчают жизнь. Я обязательно посоветую своим родственникам оформить себе такую карту», – поделился впечатлениями Александр.