Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы

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Центр управления регионом был создан 25 ноября 2020 года. Задачу открыть координационные центры во всех субъектах РФ поставил Президент Владимир Путин. Основными задачами новой структуры стало обеспечение быстрой и результативной коммуникации между органами власти и жителями. Теперь представители ведомств оперативно реагируют не только на прямые обращения граждан, но и на информацию, опубликованную в социальных сетях и других общедоступных источниках.

Работу Центра управления регионом регулярно отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По словам главы области, ЦУР обеспечивает новый уровень взаимодействия с жителями, со значительно большим охватом и оперативностью.

«ЦУР — это специально созданное подразделение, которое мониторит все обращения людей, даже если они не направлены в адрес конкретного ведомства, а обсуждение происходит где-то в пабликах. Благодаря такому мониторингу мнения, жалобы и вопросы жителей быстро достигают нужных ведомств и администраций. Хочу поблагодарить ЦУР за эффективную, профессиональную работу с обращениями, проблемами людей, оперативное доведение этой информации до меня лично и до представителей других органов власти», — рассказал Дмитрий Азаров.

Сообщения жителей Самарской области фиксируют автоматическая система мониторинга «Инцидент Менеджмент» и Платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» - это основные инструменты работы ЦУР. Каждое сообщение обрабатывается кураторами Центра и направляется для реагирования в соответствующее министерство, муниципалитет, ресурсоснабжающую организацию или даже управляющую компанию.

«Есть обращения или как мы их называем фаст-треки, требующие незамедлительного вмешательства, а не 30-дневного ожидания, которое гарантирует 59й федеральный закон. К таким относятся, например, открытые люки, порывы воды, отключения электроэнергии, падающие деревья и другие инциденты, которые могут угрожать здоровью и жизни человека. И тут у нашего региона есть повод для гордости. На первичный ответ гражданам уходит менее 3 часов, — это значит, что сообщение увидели и взяли в работу», - подчеркивает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Всего за год специалисты ЦУР обработали более 277 тысяч сообщений – из них 100 154 инцидента из соцсетей и 178 510 жалоб через портал Госуслуг. К слову, по скорости реагирования на сообщения Самарская область входит в десятку регионов РФ. Быструю коммуникацию населения с исполнителями помогает обеспечить и тесное взаимодействие с ответственными представителями власти. В Центре управления постоянно находятся прикомандированные сотрудники министерств и ведомств.

«С нами в тесном контакте работают коллеги из министерств и ведомств, как, например, Департамент по работе с обращениями, Минздрав, ГЖИ, Минобр, Минтранс, Минсоц и МинЖКХ. В этом и есть эффективность совместной работы: внезапно возникающие проблемы организационного или технического характера решаются мгновенно – это значительно ускоряет процессы внедрения новых форм коммуникаций органов власти и жителей региона», - рассказывает методолог ЦУР Самарской области Иван Ларионов.

Самыми обсуждаемыми темами в социальных сетях за прошедший год были: ЖКХ (25 430 обращения), дороги (13 424), благоустройство (12 969), коронавирус (8 683) и здравоохранение (7 282).

«Если говорить о темах, которые волнуют жителей региона, то более 35% обращений сегодня так или иначе связаны с коронавирусом: каждое третье сообщение касается записи на прием к врачу и на вакцинацию, получении qr-кодов и сертификатов вакцинированного… Также людей интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства, качества дорог, социальной защиты населения», - рассказывает старший специалист по социальным коммуникациям ЦУР Самарской области Ольга Морозова.

Кроме отделов по работе с обратной связью, в ЦУР функционирует блок медиааналитики, выявляющий информационные риски, блоки социологии и продвижения, а также редакция, отвечающая за информирование жителей о работе органов власти и муниципалитетов.

«Информационная работа в ЦУР не менее важная. Мы видим, что очень много инцидентов возникают из-за недоинформированности населения. То есть органы власти уже приняли какое-то решение, которое должно помочь конкретной категории граждан, но информация об этом или отсутствует или неправильно подана. Главная задача нашей креативной команды – «упаковать» контент в «съедобную» оболочку и донести его до целевой аудитории», - отмечает заместитель руководителя ЦУР Самарской области Венера Рамазанова.

За год работы в Центре управления регионом была выстроена системная работа по выявлению, верифицированию и опровержению фейков в информационном поле региона. К выполнению этой задачи было подключено экспертное сообщество. В частности, достигнуты договоренности с Самарским университетом по экспертной оценке, подлинности цифровых изображений и видео методами искусственного интеллекта, что позволяет выявлять дипфейки. Также для быстрой верификации и опровержения фейков налажены контакты с представителями Следственного комитета, ГУВД, Прокуратуры, МЧС.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через специальные виджеты на сайтах министерств и муниципалитетов.

Фото: ЦУР СО