Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
В Кинеле сданы объекты благоустройства по нацпроекту Жилье и городская среда
В Кинеле сданы объекты благоустройства по нацпроекту Жилье и городская среда
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
В Тольятти на автомобиль с водителем упало дерево
В Тольятти на автомобиль с водителем упало дерево
В Тольятти дети устроили заплыв в грязной луже после ливня
В Тольятти дети устроили заплыв в грязной луже после ливня
Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит
Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит
У самарца за долги по налогам арестовали Lincoln
У самарца за долги по налогам арестовали Lincoln
В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу
В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.49
0.14
EUR 87.77
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография

21 июля 2021 12:40
31
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография

2555 заявок подано в Самарской области на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день более 400 человек приступили к обучению и более 100 его завершили. 

Дополнительное профессиональное образование помогает жителям области найти новую работу или повысить квалификацию. Многие направления обучения позволяют людям открыть свое дело, стать самозанятыми. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании.

На базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна предлагается несколько направлений обучения: поварское дело, технологии моды, администрирование отеля, графический и промышленный дизайн и другие. Одно из востребованных направлений – парикмахерское искусство.

«По национальному проекту «Образование» год назад мы открыли пять мастерских, - рассказывает директор колледжа Татьяна Санникова, - а сегодня в этих мастерских обучаются  граждане разного возраста по нацпроекту «Демография». За счет средств федерального бюджета эти люди могут получить новые профессиональные компетенции в прекрасных условиях. У нас созданы полноценные рабочие места для парикмахеров, с оборудованием, инструментами, красителями такого же высокого качества, как в престижных салонах, где, надеюсь, и будут работать наши выпускники».

Ирина Красавина мечтала быть парикмахером с детства, но не сложилось, профессию получала совсем в другой сфере. «Ушла в декрет и узнала, что с помощью службы занятости можно пройти обучение, - делится будущий парикмахер, - Можно сказать, что сбылась моя мечта. Хочу стать профессионалом в этом деле. Очень здорово, что есть возможность сделать это бесплатно и в таких условиях».

Ученики сдают демонстрационный экзамен, за которым через YouTube могут наблюдать  потенциальные работодатели. По окончании обучения в колледже выдается не только документ государственного образца, подтверждающий квалификацию, но и паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, отражающий уровень владения практическими навыками. 

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» дополнительное профессиональное образование могут получить жители региона, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая безработных граждан, людей в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

Для этого необходимо подать заявление на портале «Работа в России» по ссылке - https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment. Там же можно ознакомиться с направлениями обучения.

Теги: В центре внимания демография нацпроект профобучение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
21 июля 2021, 09:51
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
Объявлен желтый уровень опасности. Общество
142
В 2021 году в Самарской области профобучение пройдут порядка 2500 безработных
17 июня 2021, 11:33
В 2021 году в Самарской области профобучение пройдут порядка 2500 безработных
Это будет реализовано благодаря нацпроекту «Демография». Образование
755
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021, 13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
Специальный пакет услуг для самозанятых разработан по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Экономика
2100
В центре внимания
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
21 июля 2021  12:40
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
29
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
21 июля 2021  09:51
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
148
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.
20 июля 2021  21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
483
Самарская область и Роскосмос расширяют сотрудничество в рамках НОЦ «Инженерия будущего».
20 июля 2021  19:20
МАКС - 2021:  заключено дополнительное соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Роскосмос»
746
Предприятия корпорации занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения
20 июля 2021  18:28
Дмитрий Азаров и глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов  обсудили развитие завода «Салют» в Самаре
1790
Весь список