Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография

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2555 заявок подано в Самарской области на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день более 400 человек приступили к обучению и более 100 его завершили.

Дополнительное профессиональное образование помогает жителям области найти новую работу или повысить квалификацию. Многие направления обучения позволяют людям открыть свое дело, стать самозанятыми. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании.

На базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна предлагается несколько направлений обучения: поварское дело, технологии моды, администрирование отеля, графический и промышленный дизайн и другие. Одно из востребованных направлений – парикмахерское искусство.

«По национальному проекту «Образование» год назад мы открыли пять мастерских, - рассказывает директор колледжа Татьяна Санникова, - а сегодня в этих мастерских обучаются граждане разного возраста по нацпроекту «Демография». За счет средств федерального бюджета эти люди могут получить новые профессиональные компетенции в прекрасных условиях. У нас созданы полноценные рабочие места для парикмахеров, с оборудованием, инструментами, красителями такого же высокого качества, как в престижных салонах, где, надеюсь, и будут работать наши выпускники».

Ирина Красавина мечтала быть парикмахером с детства, но не сложилось, профессию получала совсем в другой сфере. «Ушла в декрет и узнала, что с помощью службы занятости можно пройти обучение, - делится будущий парикмахер, - Можно сказать, что сбылась моя мечта. Хочу стать профессионалом в этом деле. Очень здорово, что есть возможность сделать это бесплатно и в таких условиях».

Ученики сдают демонстрационный экзамен, за которым через YouTube могут наблюдать потенциальные работодатели. По окончании обучения в колледже выдается не только документ государственного образца, подтверждающий квалификацию, но и паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, отражающий уровень владения практическими навыками.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» дополнительное профессиональное образование могут получить жители региона, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая безработных граждан, людей в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

Для этого необходимо подать заявление на портале «Работа в России» по ссылке - https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment. Там же можно ознакомиться с направлениями обучения.