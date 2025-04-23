Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс на кооперацию и технологический суверенитет.
В Тольятти прошли Дни открытых дверей кластера инновационного станкостроения «РУДА»
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.
Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это надёжный источник информации и возможность оперативно получать обратную связь от органов власти.
Госпаблики помогают жителям Самарской области быть в курсе важных событий
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
 24 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, гроза, до +26°С
Управление по вопросам миграции информирует, что у иностранных граждан осталось 7 дней ,чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации.
Официальная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.46
0.7
EUR 94.04
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
Русский оркестр Тольяттинской филармонии выступит вместе с юными музыкантами города в программе «Ступени мастерства»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 200 000 Георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Самарской области

23 апреля 2025 17:25
52
В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева.

Международная акция «Георгиевская лента» пройдёт с 24 апреля по 9 мая. Миллионы лент раздадут Волонтёры Победы на улицах более чем 7000 населённых пунктов. Вместе с символом воинской славы добровольцы будут вручать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

В Самарской области главный символ памяти и благодарности будет вручаться жителям региона на более чем 100 площадках: у мемориалов, парков, школ и культурных центров. Акция охватит все муниципальные районы, включая Самару, Тольятти, Сызрань, Кинель и другие населённые пункты.

Добровольцы напомнят жителям историю Георгиевкой ленты и правила её закрепления на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения к подвигу советских солдат и сопричастности к историческим событиям нашей Родины.

В Самаре 24 апреля в 12:00 Волонтёры Победы дадут старт акции на площади Куйбышева. Добровольцы раздадут символ воинской славы всем желающим и расскажут о его истории и значении жителям и гостям города.

В праздничные дни в столице региона добровольцы проведут акцию на следующих площадках:

1 мая 2025 года: 12:00 пл. Куйбышева

6 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы

7 мая 2025 года: с 11:00 до 15:00 пл. Славы

9 мая 2025 года: с 09:00 до 12:00 пл. Куйбышева

9 мая 2025 года: с 17:00 до 20:00 пл. Куйбышева.

Полный список точек раздачи — на сайте георгиевскаяленточка.рф

В прошлом году Волонтёры Победы Самарской области раздали более 80 000 Георгиевских лент. В этом году планируется раздача более 200 000 лент по всему региону.

 

Фото:  Минмолодежи Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
23 апреля 2025, 17:09
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу. Общество
32
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.
23 апреля 2025, 16:57
"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках
«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков. ЖКХ
126
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.
23 апреля 2025, 16:44
Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества. Общество
63
В центре внимания
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
189
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
179
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
23 апреля 2025  11:39
Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями
221
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
22 апреля 2025  11:38
Специальный чат-бот начал прием обращений о работе светофоров в Самарской области
358
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
22 апреля 2025  10:58
В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому
348
Весь список