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Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов

14 декабря 2022 13:43
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Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов

Минцифры РФ совместно с АНО «Диалог Регионы», компанией VK и руководством российских регионов обсудили промежуточные итоги реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года. 
На совещании обозначили задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на 2023 год. В частности, обсудили планы по повышению качества контента и вовлеченности пользователей в официальные сообщества. 
«В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.


Ранее Правительство РФ определило площадки для ведения госпабликов. Основной из них стала социальная сеть ВКонтакте, ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 млн. пользователей. Генеральный директор VK Владимир Кириенко рассказал о существующих форматах контента и механизмах повышения вовлеченности пользователей, которые предлагает ВКонтакте.
«ВКонтакте предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому. Самые популярные инструменты — это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В частности, эфиры глав регионов востребованы у пользователей и набирают сотни тысяч просмотров. Следующий шаг, над которым необходимо продолжить совместную работу — развитие разнообразных форматов и повышение качества контента. Для этих целей мы запустили бесплатные образовательные курсы для администраторов госпабликов от команды ВКонтакте», — отметил Владимир Кириенко.


На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются ЦУР, подразделения АНО «Диалог Регионы». В 2022 году было проведено более 3 тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ как в очном, так и в дистанционном форматах. В Самарской области уже более 70% организаций получили госметку на своих официальных аккаунтах, общее число подписчиков в которых превышает 2 млн пользователей. О планах по работе с госпабликами рассказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
«В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование: 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента. Это большой вызов для нас: в среднем на регион приходится 1 700 пабликов, при этом у большинства госучреждений нет возможности нанять отдельного специалиста. С осени этого года мы запустили на базе ЦУР вместе с регионами комплексную систему очного обучения и мотивации действующих администраторов госпабликов. Будем продолжать и усиливать эту работу», — отметил Владимир Табак.

Теги: Акценты В центре внимания

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