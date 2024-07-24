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Более 20% россиян планируют похудеть до конца лета

24 июля 2024 09:30
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более 20% россиян планируют похудеть до конца лета

Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и узнали, что планируют делать россияне до конца лета. В исследовании приняли участие более 3500 человек старше 18 лет из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 24 июля.

35% россиян планируют до конца лета уехать в отпуск. На втором месте по популярности (27%) время с семьей, а на третьем (24%) — посещение новых городов. 23% опрошенных хотят похудеть. Прочитать запланированные книги думают 22% участников опроса, а 20% будут делать ремонт.

Пройти курсы повышения квалификации хотят 13% россиян. Заняться садоводством думают 11% респондентов, а 4% — устроить заплыв. Столько же (4%) планируют посетить мероприятия по профессиональной сфере. Еще 4% до конца лета будут пробовать новые хобби, а 3% думают найти любимый вид спорта. 8% опрошенных в варианте «Другое» отметили, что планируют снимать кино, заняться своим здоровьем или жениться. 15% признались, что у них нет планов до конца лета.

В топ-5 у мужчин входят уехать в отпуск (31%), провести время с семьей (25%), сделать ремонт (24%), посетить новые города (19%) и у 18% нет планов до конца лета. Женщины чаще строят летние планы. В топ-5 вошли отпуск (39%), прочитать запланированные книги (32%), похудеть (32%), провести время с семьей (31%) и посетить новые города (28%).

Теги: Опрос

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