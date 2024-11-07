Более 2,5 тысяч юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным.
Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории
С этого дня самарские  производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение.
Крупный маркетплейс запустил витрину товаров «Сделано в Самарской области»
Событие будет интересно промышленным и инжиниринговым предприятиям, учреждениям сферы образования, всем, кто интересуется новыми отраслями и технологиями.
На Самарском форуме «ПРОтехнологии-2024» обсудят новые тенденции в инжиниринге
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Третий день "РКС-Самара" устраняют жирный засор в центре города
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано в Самарской области»
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 2,5 тысяч юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре

7 ноября 2024 09:50
180
Более 2,5 тысяч юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре

Более 2,5 тысяч юнармейцев побывали на первой в России передвижной выставке трофейной техники НАТО в Самаре «Сила V правде – гордость и Победа». Это новый рекорд посещаемости экспозиции молодыми патриотами за время ее работы в 11 регионах. Всего за три дня работы выставку в областной столице посетили более 55 тысяч человек.

Юнармейцы увидели образцы, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции.

Многие участники движения «Юнармия» побывали на выставке перед репетицией Парада Памяти, которая прошла 6 ноября. Школьники осмотрели образцы техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Особое внимание было приковано к танку «Абрамс», который был захвачен и уничтожен уроженцами Самарской области. Кроме того, ребята приняли участие в плетении маскировочных сетей, написали письма солдатам.

«Ребята под огромным впечатлением от выставки. И именно поэтому такие экспозиции сейчас нужны и важны: чтобы каждый житель нашей страны, особенно молодое поколение, видели, с чем сталкиваются на поле боя наши герои, кто на самом деле воюет против нас. Конечно, находясь на этой выставке, испытываешь гордость за наших военнослужащих, которые сражаются сейчас на СВО и понимаешь, что неуязвимость, непобедимость западной техники – просто миф. И наши бойцы на передовой каждый день его развенчивают, уничтожая вражескую технику. Здесь, на выставке, накануне важнейшего патриотического мероприятия в Самарской области – Парада Памяти, в котором Юнармия традиционно принимает активное участие, особенно хочется сказать нашим бойцам СВО слова поддержки. Победа будет за нами!», — сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь движению оказывают все воинские части и соединения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
145
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
391
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
437
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
948
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
433
Весь список