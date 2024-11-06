Более 2,5 тысяч юнармейцев побывали на выставке трофейной техники в Самаре

199

Более 2,5 тысяч юнармейцев побывали на первой в России передвижной выставке трофейной техники НАТО в Самаре «Сила V правде – гордость и Победа». Это новый рекорд посещаемости экспозиции молодыми патриотами за время ее работы в 11 регионах. Всего за три дня работы выставку в областной столице посетили более 55 тысяч человек.

Юнармейцы увидели образцы, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции.

Многие участники движения «Юнармия» побывали на выставке перед репетицией Парада Памяти, которая прошла 6 ноября. Школьники осмотрели образцы техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Особое внимание было приковано к танку «Абрамс», который был захвачен и уничтожен уроженцами Самарской области. Кроме того, ребята приняли участие в плетении маскировочных сетей, написали письма солдатам.

«Ребята под огромным впечатлением от выставки. И именно поэтому такие экспозиции сейчас нужны и важны: чтобы каждый житель нашей страны, особенно молодое поколение, видели, с чем сталкиваются на поле боя наши герои, кто на самом деле воюет против нас. Конечно, находясь на этой выставке, испытываешь гордость за наших военнослужащих, которые сражаются сейчас на СВО и понимаешь, что неуязвимость, непобедимость западной техники – просто миф. И наши бойцы на передовой каждый день его развенчивают, уничтожая вражескую технику. Здесь, на выставке, накануне важнейшего патриотического мероприятия в Самарской области – Парада Памяти, в котором Юнармия традиционно принимает активное участие, особенно хочется сказать нашим бойцам СВО слова поддержки. Победа будет за нами!», - сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь движению оказывают все воинские части и соединения.

Фото: Департамент информационной политики Самарской области