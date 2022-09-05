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Более 17 тысяч томов художественной литературы жители Самарской области передали в библиотеки Снежного

5 сентября 2022 19:30
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Также для школ и детских садов города направили компьютеры, интерактивные доски, спортивный инвентарь, настольные игры.

Жители Самарской области помогают вынужденным переселенцам и собирают «Книги Донбассу». В рамках акции уже собрали и передали в Снежное более 17 тысяч томов художественной литературы. Также для школ и детских садов города направили компьютеры, интерактивные доски, спортивный инвентарь, настольные игры.

Литературу в школах и библиотеках республик Донбасса и освобожденных территорий должны заменить хорошие книги – так считает доброволец из Самары Максим Пименов. То, что хочет помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, понял еще во время пандемии – в качестве автоволонтера возил на вызовы врачей. Сегодня собирает гуманитарные грузы для жителей Донбасса. На днях вернулся из Мелитополя, куда ездил в составе «Молодой гвардии Единой России».

«Нас поехало 20 человек. Мы побывали в Мариуполе и Мелитополе. В Запорожской области открыли гуманитарный центр. МЧС помог туда доставить необходимые вещи. Там будут выдавать продукты, средства гигиены. В первую очередь помощь оказывается многодетным семьям и пожилым, - рассказывает Максим. - Своими глазами видел разрушенную библиотеку. Сейчас помогаю собирать книги для школ и библиотек. Также много хорошей литературы приносят неравнодушные жители региона. Скоро снова поедем. Я готов возвращаться на исконно русскую территорию до тех пор, пока там будет нужна наша помощь».

Сегодня у региона установлены побратимские отношения с городом Снежное. Наши земляки вместе с местными жителями трудятся, чтобы туда как можно быстрее вернулась мирная жизнь. Активное участие в этом принимают многие жители региона.

«Ребята-добровольцы, которые возвращаются с Донбасса, освобожденных территорий Харьковской и Запорожской областей рассказывают, что весь библиотечный фонд там буквально пропитан нацистской идеологией. Эта литература непригодна для чтения, и особенно для детей. Поэтому мы присоединились к всероссийской акции «Книги Донбассу». Большую ценность составляют энциклопедии и книги по истории Отечества. Необходимо заполнить весь библиотечный фонд Донецкой и Луганской народных республик, чтобы у детей была возможность развиваться и обогащаться знаниями», - подчеркивает руководитель волонтерского центра партии «Единой России» Антон Родионов.

Также жители региона могут оказать помощь вынужденным переселенцам, которые проживают в пунктах временного размещения на территории области. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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