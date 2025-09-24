Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Более 15 тысяч книг и журналов доставили на дом библиотекари Самары в рамках проекта «Книга 03»

24 сентября 2025 13:01
91
Более 15 тысяч книг и журналов доставили на дом библиотекари Самары в рамках проекта «Книга 03»

Самарская муниципальная информационно-библиотечная система шестой год подряд реализует социальный проект «Книга 03». С начала 2025 года библиотекари доставили на дом более 12 тысяч книг и более 3 тысяч журналов людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Сотрудники библиотек доставляют литературу и журналы на дом или в учреждения – например, в санаторий или дом престарелых, а прочитанные книги забирают в следующий визит.

 Оставить заявку на участие в проекте «Книга 03» можно, позвонив в ближайший к дому читателя филиал Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Их список с адресами и контактами можно найти на официальном сайте СМИБС https://www.smibs.ru/library/.

