Более 15 тысяч книг и журналов доставили на дом библиотекари Самары в рамках проекта «Книга 03»

Самарская муниципальная информационно-библиотечная система шестой год подряд реализует социальный проект «Книга 03». С начала 2025 года библиотекари доставили на дом более 12 тысяч книг и более 3 тысяч журналов людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники библиотек доставляют литературу и журналы на дом или в учреждения – например, в санаторий или дом престарелых, а прочитанные книги забирают в следующий визит.

Оставить заявку на участие в проекте «Книга 03» можно, позвонив в ближайший к дому читателя филиал Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Их список с адресами и контактами можно найти на официальном сайте СМИБС https://www.smibs.ru/library/.