Более 13 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарский военный госпиталь

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Партия из более 13 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступила в 426-й военный госпиталь Центрального военного округа в Самаре.

На данный момент более 6 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа провакцинировано вторым компонентом в регионах Поволжья.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека. Вакцинация проводится только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата, передает пресс-служба ЦВО.