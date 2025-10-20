Я нашел ошибку
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"

20 октября 2025 22:24
117
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"

В Самаре завершился четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Мероприятие, прошедшее при поддержке Правительства региона, подтвердило статус ключевой площадки для демонстрации потенциала местной легкой промышленности.

В этом году на маркет-площадке свои коллекции представили 123 самарских производителя. Гости фестиваля увидели более 50 показов коллекций осень-зима 2025-2026.

Кульминацией события стало вручение премии «Самарский продукт. Сделано в Самарской области».

Дипломы в пяти номинациях вручены компаниям, представляющим бренды косметики и украшений - «АРТЕЛЬ ВОСКРЕСЕНИЕ», «GUAN.STUDIO», «BRUSYANTSEV СOSMETICS», «CHESNOK» и Гальваническая мастерская «Лес за гранью мира».

Также в рамках фестиваля были вручены сертификаты о присвоении региональной символики детским товарам в рамках обновленного проекта «Сделано в Самарской области. Детский продукт».

