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Более 11 тысяч самарских малышей получили места в детских садах

23 мая 2022 17:24
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Если родителя по какой-либо причине не устраивает предоставленное место в дошкольном учреждении, то он должен обязательно обратиться в МФЦ в целях восстановления ребенка в электронном реестре.

20 мая в Самаре состоялось автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2022-2023 учебный год. Места  получили 11 135 детей, причем 4410 из них – это малыши в возрасте до трех лет. В школу уходят ребята из подготовительных групп, а на их места придут новые воспитанники детских садов.

Если на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ статус электронного заявления изменился с «Очередник» на «Направлен», то малыш был распределён в одно из образовательных учреждений. Отметим, что в течение 10 дней после оповещения представителям ребенка нужно обратиться в детский сад, чтобы подтвердить, что их устраивает предложенное место.

Если родителя по какой-либо причине не устраивает предоставленное место в дошкольном учреждении, то он должен обязательно обратиться в МФЦ в целях восстановления ребенка в электронном реестре.

 

Фото:   pixabay

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