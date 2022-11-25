Более 100 студентов-медиков Тольятти сдали кровь для пациентов медицинских организаций области 

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В Тольяттинском медицинском колледже пошла двухдневная донорская акция, призванная привлечь новые донорские кадры, обратить внимание молодежи на социально-значимые мероприятия, а также пополнить запасы банка донорской крови Самарской области.



В акции приняли участие студенты-будущие медицинские работники - и преподаватели медколледжа. Двери колледжа также были открыты для всех горожан, желающих вступить в ряды доноров.



Большинство участников акции только начинают свой донорский путь, но уже с уверенность говорят о важности продолжить начатое. В числе новичков добровольного донорского движения будущий фармацевт Дарья.



"Я уже заканчиваю обучение в колледже. Сдаю кровь не в первый раз и буду продолжать сдавать дальше для помощи людям, - поделилась Даша. – На днях мне пришло смс-сообщение от Службы крови с напоминанием придти на донацию и я пришла, потому что за время обучения в колледже я узнала, насколько это жизненно важно для некоторых пациентов».



За два дня работы в стенах образовательного учреждения специалисты выездной бригады Службы крови заготовили почти 50 литров крови от более чем 100 доноров - добровольцев.



Благодарим каждого участника акции за бесценный вклад в спасение жизни людей! Благодарим также волонтёров и организаторов акции за помощь и поддержку в проведении мероприятия.

Фото: минздрав СО