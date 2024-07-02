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Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены

2 июля 2024 12:26
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Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены

Продолжается обучение цифровой грамотности для россиян. С 2022 года более 10 млн человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря Госуслугам, социальным сетям и рекламным материалам. Самарская область – в числе наиболее активных участников проекта.

Наш региона входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти. В среднем, специалисты ежедневно фиксируют около 80 тысяч событий информационной безопасности, успешно предупреждают их и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы органов власти.

С 2018 года Самарская область активно принимает участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры» и входит в ТОП-5 участников по России.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

«Проект сегодня очень актуален. Он помогает детям и взрослым узнать о многообразии ролей в сфере IТ и кибербезопасности, а нам, в свою очередь, привлечь молодых специалистов в эту область. Ведь востребованность IT-кадров, особенно в области кибербезопасности, на сегодняшний день колоссальная. Сейчас почти все профессии связаны с цифровыми технологиями. Поэтому наша задача – познакомить ребят с многообразием профессий, которые, безусловно, будут востребованы в будущем», - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Узнать о кибергигиене можно:
• на портале «Кибербезопасность — это просто» (https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity) на Госуслугах. Здесь можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей;
• на сайте «КиберЗОЖ» (https://киберзож.рф/) собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Здесь вы узнаете какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию;
• на сайте «Прокачай скилл защиты» (https://прокачайскиллзащиты.рф/) в игровой форме рассказывают, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали;
• на сайте «Кибербуллинг» (https://кибер-буллинг.рф/) молодые люди узнают, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети;
• на сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно не только узнать, но и потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.

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