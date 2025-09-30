Я нашел ошибку
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»

30 сентября 2025 10:51
152
В течение двух дней фестиваль объединил на набережной Волги более 40 тысяч гостей и 50 местных ресторанов, кафе и кондитерских. По приблизительным подсчетам, на фестивале было выпито 14 225 тысяч кружек кофе, чая, соков, лимонадов, безалкогольного глинтвейна и съедено более 10,5 тонн еды.

 Одним из главных событий стал конкурс на звание «Самое самарское блюдо». По решению жителей и гостей Самары победителем стала шаурма с волжским судаком и соусом из раковых шеек от ресторана «Рыбалтика». 

«Совместно с Министерством туризма региона рассмотрим возможность пригласить в следующем году больше участников – сначала из области, а затем и из других регионов. Уверен, нам есть что показать, и на других посмотреть тоже будет интересно. Среди самых ярких впечатлений – креатив шеф-поваров, превращающих обычные ингредиенты в настоящие произведения искусства, и самарские предприниматели, которые производят самые качественные продукты. Сейчас важно объективно подвести итоги, учесть всё – правильность выбранной локации, уровень интереса жителей и гостей города, расположение рестораторов. В ближайшее время будем формировать программу на следующий год»,
 – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Также на сцене выступили фолк-проект TARaXACUM, DJ Иван Суворов, Таня Гаврилова и группа «Синестезия», Вахбет Абедов, группа COMEDOZ и др. На арт-площадке свои постановки представили актеры театра Годяев ЛЕС и театра Доктора Чехова, выступили музыкальные ансамбли и самарские поэты. Ярким завершением первого дня фестиваля стал концерт певицы Ханны.

Фото: горадминистрация

