Более 1 миллиона жителей региона прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр

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В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. В настоящее время более 1 миллиона жителей проверили свое здоровье с помощью профилактических мероприятий.



Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.



«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация, которая, помимо раннего выявления болезней и их факторов риска, обеспечивает проведение необходимых лечебных и профилактических мер и при необходимости длительное диспансерное наблюдение», - подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. - Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска: повышенного уровня артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, злоупотребление алкоголем, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела. Выявленные в ходе диспансеризации факторы риска можно скорректировать, тем самым свести к минимуму риск развития патологии или не допустить ее вовсе. Для этого в рамках диспансеризации проводится профилактическое консультирование. А своевременное лечение заболевания, обнаруженного на ранней стадии, позволит не допустить дальнейших осложнений».



Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.



По Трудовому кодексу РФ работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем.



Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Фото: минздрав СО