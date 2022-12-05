Более 1 миллиона жителей региона прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр

Я нашел ошибку
Главные новости:
Военной экипировкой и предметами первой необходимости наши военнослужащие будут обеспечены, но средства защиты лишними не бывают.
Сельхозпроизводители и жители Камышлинского района закупили средства защиты для наших мобилизованных
На сегодняшний день работы выполнены на 60%.
В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники
Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается.
На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой в Самаре возобновлено движение по одной полосе
Современный томограф позволит получить 128 срезов исследуемого участка, что в два раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат. 
Пациенты Регионального сосудистого центра будут проходить обследования на новом  компьютерном томографе
В акции приняли участие сотрудники различных отделений диспансера - врачи, медсестры, санитарки, административные сотрудники.
Акция «Доноры в белых халатах» состоялась в Самарском областном клиническом кардиодиспансере
Городские службы заранее призвали готовиться к снегопадам, усилить взаимодействие ведомств между собой и быть максимально открытыми для жителей.
В Самаре обсудили готовность города к снегопадам
В творческой части фильма-концерта будут показаны выступления талантливых детей из многодетных семей.
В День Конституции Объединение многодетных семей Москвы совместно с Фондом поддержки детей представят фильм-концерт «За тебя, Россия! Мы твоя семья!»
Среди участников – сильнейшие российские керлингисты, участники Олимпийских игр и чемпионатов мира.
В Самаре стартовал Кубок России по керлингу среди мужских команд
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.77
0.62
EUR 64.99
1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
В "МТЛ Арене" пройдет первенство Самарской области по дзюдо
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 1 миллиона жителей региона прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр

5 декабря 2022 14:13
151
Основная цель — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. В настоящее время более 1 миллиона жителей проверили свое здоровье с помощью профилактических мероприятий.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

«Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация, которая, помимо раннего выявления болезней и их факторов риска, обеспечивает проведение необходимых лечебных и профилактических мер и при необходимости длительное диспансерное наблюдение», - подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. - Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска: повышенного уровня артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, злоупотребление алкоголем, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела. Выявленные в ходе диспансеризации факторы риска можно скорректировать, тем самым свести к минимуму риск развития патологии или не допустить ее вовсе. Для этого в рамках диспансеризации проводится профилактическое консультирование. А своевременное лечение заболевания, обнаруженного на ранней стадии, позволит не допустить дальнейших осложнений».

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

По Трудовому кодексу РФ работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем.

Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
5 декабря 2022  13:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем добровольца
191
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
5 декабря 2022  13:19
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию
449
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
5 декабря 2022  12:52
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
184
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
5 декабря 2022  10:44
Поддержка на всех уровнях: в Самарской области прошёл 3-й Съезд сельских НКО
229
В Самарской области вводится единое пособие для семей с детьми
5 декабря 2022  09:55
В Самарской области вводится единое пособие для семей с детьми
224
Весь список