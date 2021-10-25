Боксер Иван Медведев, получивший серьезные травмы во время схватки с медведем, пришел в сознание

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Тюменский боксер Иван Медведев, который получил серьезные травмы во время схватки с медведем, пришел в сознание, передают "Известия".

«Сейчас у него заживают раны. Его жизни ничего не угрожает. Медики сказали, что кризис позади. В восстановлении Ильи серьезно помогает Федерация бокса России. У него есть все необходимые для лечения медикаменты», — сказал тренер Дмитрий Косенко 25 октября, изданию megatyumen.ru.

По его словам, Медведев в сознании. Он разговаривает, но с трудом.

19 октября в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин — 41 года, 48 и 23 лет. 48-летний мужчина от полученных травм погиб.

Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. Третий мужчина не пострадал. После нападения он на лодке доставил раненого друга в медучреждение.

Фото: pixabay