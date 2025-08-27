Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой

27 августа 2025 17:59
111
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.

На территории санатория «Юность» в поселке Управленческий состоялось патриотическое мероприятие для детей, отдыхающих в лагере. Урок мужества был организован Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при непосредственном участии бойцов отряда спецназначения ОМОН «Утес».

Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке. Сотрудники ОМОНа, которые не только выполняют задачи в регионе, но и регулярно командируются в зону СВО, поделились со школьниками своим опытом и знаниями.
Инициатором проведения занятия выступил ветеран СВО, выпускник губернаторской программы «Школа героев» Ринат Калимуллин. Он активно участвует в общественной жизни региона, являясь примером для подрастающего поколения.

«Для меня большая честь быть частью таких важных инициатив, — отметил Ринат Калимуллин. — Я горжусь, что являюсь выпускником «Школы героев» — программы, которая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева продолжает и развивает дело президентского проекта «Время Героев». Она мотивирует нас на постоянное развитие и служение Отечеству».

Помимо теоретической части, для детей была организована интерактивная программа. Ребята смогли примерить на себя настоящую армейскую экипировку — каски и бронежилеты, а также на практике отработали навыки оказания первой медицинской помощи. Подобные мастер-классы в рамках военно-патриотического воспитания проводились этим летом во всех детских лагерях Самарской области.

Главной целью мероприятия является воспитание чувства патриотизма и уважения к службе в силовых структурах среди молодежи. Личное общение с настоящими героями помогает детям осознать ценность мужества и самоотверженности защитников Родины.

 

Фото предоставлено ветераном СВО Ринатом Калимуллиным

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
26 августа 2025, 19:38
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств.  ЖКХ
446
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
25 августа 2025, 15:41
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега». Общество
559
Приходите на набережную и смотрите фильмы бесплатно.
25 августа 2025, 12:55
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Приходите на набережную и смотрите фильмы бесплатно.   Общество
592
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
218
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
227
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
350
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
484
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
308
Весь список