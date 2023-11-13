Благотворительный форум «Синергия социального партнерства: новые горизонты взаимодействия» в Самаре

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Правительством Самарской области совместно с благотворительным фондом «Образ жизни» и участии общественных организаций для детей и подростков с ограниченными возможностями проводится благотворительный форум «Синергия социального партнерства: новые горизонты взаимодействия» (далее – Форум).

К участию в Форуме приглашены ведущие эксперты по вопросам реализации социальных проектов, представители заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области, социально ориентированные некоммерческие организации.

Программа Форума позволит представить лучшие практики психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подтвердившие свою эффективность в работе социальных учреждений Самарской области, раскрыть перспективы межведомственного взаимодействия, рассказать о программах поддержки детей с особенностями развития. Кроме того, участники Форума поучаствуют в тренингах и получат знания о новых подходах к работе с детьми РАС, о возможности самоподдержки педагогов социальных учреждений от ведущих специалистов из Москвы и Казани.

Для онлайн участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, сообщает пресс-служба министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Место проведения: Самара, СОУНБ

Дата проведения: 15 ноября 2023 года

Время проведения: 09.30 – 18.00

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области