Благотворительный Фонд «Вера» совместно с исправительными учреждениями региона организовали гуманитарную акцию

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Благотворительный Фонд просвещения «Вера» совместно с исправительными учреждениями Самарской области организовали гуманитарную акцию.



Организация приступила к реализации проекта «Дело», цель которого оказание помощи участникам специальной военной операции и гражданскому населению.



В рамках акции к волонтерской деятельности привлекаются осужденные женских исправительных колоний, которые добровольно вызвались вязать шерстяные носки.



Так, в ИК-15 состоялась встреча члена правления Фонда Константина Бобылева с осужденными, который рассказал о работе по оказанию гуманитарной помощи. Более 20 человек изъявили желание участвовать в акции. Материалы для изготовления носков уже передали в колонию.



Во встрече также приняли участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский и начальник учреждения Руслан Норин.



Присоединиться к гуманитарной акции планируют и другие исправительные учреждения Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН С