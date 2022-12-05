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«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков

5 декабря 2022 19:44
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Старший лейтенант внутренней службы, Константин Черпаков, удостоился награды за спасение жизни на пожаре.

В ДК посёлка Приморский Ставропольского района наградили лауреатов акции «Благородство».

Вторым лауреатом в номинации «Люди в погонах» от Главного управления МЧС России по Самарской области стал начальник караула 70 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда Константин Черпаков.

Старший лейтенант внутренней службы, Константин Черпаков, удостоился награды за спасение жизни на пожаре.

9 марта 2021 года Константин, находясь в свободное от службы время на улице Дзержинского в Тольятти, примерно в 22.30 вечера увидел, как из подъезда №7 идёт густой, чёрный дым, а рядом наблюдается скопление людей. Он сразу же позвонил на центральный пункт пожарной связи и сообщил информацию о пожаре.

Зайдя в подъезд, увидел, что дверь в квартиру № 83 открыта и из нее идёт поток дыма. Очевидцы сказали, что оттуда вышли мужчина и женщина, но там может находиться ещё 1 человек. Зайти в квартиру не было возможности из-за плотного задымления, отсутствия видимости и прорыва трубы с горячей водой.

У одного из очевидцев старший лейтенант Черпаков заметил противогаз ГП-5 и одолжил его на время. Так как подразделения были ещё в пути, Константин быстро принял решение надеть противогаз и зайти в квартиру, чтобы проверить ее на наличие людей.

Зайдя в одну из комнат, открыл окно для дымоудаления и в дальней комнате увидел женщину без признаков жизни. Константин вынес пострадавшую в подъезд и начал оказывать первую помощь. Женщина пришла в себя. Убедившись, что пострадавшая в сознании, старший лейтенант передал ее под наблюдение очевидцу, стоявшему в подъезде. Сам же пошёл открывать окна в подъезде для дымоудаления, так как все вышележащие этажи были в дыму. Спустившись, увидел прибывшее подразделение 11 пожарно-спасательной части и доложил обстановку начальнику караула.

Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта внутренней службы Константина Черпакова, удалось предотвратить гибель человека в особо опасных условиях для жизни.

Первым лауреатом в номинации «Люди в погонах» от Главного управления МЧС России по Самарской области стал сотрудник 7-ой пожарно-спасательной части 3 отряда федеральной противопожарной службы – командир отделения Алексей Белокопытов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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