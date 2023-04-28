Благодаря вмешательству судебных приставов обеспечена безопасность на дороге общего пользования в Самаре

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Судебные приставы отделения судебных приставов Промышленного района г. Самары обеспечили безопасность дорожного движения, обязав администрацию устранить нарушения асфальтного покрытия на дороге общего значения.

Надзорным органом выявлены нарушения асфальтного покрытия на одной из значимых дорог города. Выбоины создавали угрозу для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, поддержал заявленные требования и обязал администрацию района устранить нарушения.

Судебный пристав-исполнитель направил в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором также содержалось предупреждение о возможном привлечении в случае неисполнения решения суда к административной и уголовной ответственности. Не желая быть подвергнутым комплексу мер, направленных на принудительное исполнение, администрация исполнила требования исполнительного документа и устранила выявленные дефекты на дороге общего пользования.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.