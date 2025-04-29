Благодаря судебным приставам Самары собака по возвращена счастливой хозяйке

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Благодаря судебным приставам Октябрьского района г. Самары собака по кличке «Чичолина» возвращена счастливой хозяйке.

Самарчанка взяла из приюта собаку смешанной породы. Все это время она ухаживала за ней, проявляла заботу и внимание. Из-за переезда в другую квартиру хозяйка была вынуждена попросить свою знакомую позаботиться о питомце. Только последняя отказалась возвращать «Чичолину», заявив, что теперь она принадлежит ей.

Девушке пришлось обратиться в суд, который встал на сторону законного хозяина питомца.

В отделении судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав ознакомил должницу с мерами принудительного исполнения, а также предупредил об административной ответственности в случае неисполнения решения суда. Женщина проявляла упрямство и продолжала стоять на своем. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также должнице было вручено повторное требование.

Решив не испытывать судьбу, женщина передала собаку законной хозяйке.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области