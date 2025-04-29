Благодаря судебным приставам Самары собака по возвращена счастливой хозяйке

Благодаря судебным приставам Октябрьского района г. Самары собака по кличке «Чичолина» возвращена счастливой хозяйке.
Самарчанка взяла из приюта собаку смешанной породы. Все это время она ухаживала за ней, проявляла заботу и внимание. Из-за переезда в другую квартиру хозяйка была вынуждена попросить свою знакомую позаботиться о питомце. Только последняя отказалась возвращать «Чичолину», заявив, что теперь она принадлежит ей.
Девушке пришлось обратиться в суд, который встал на сторону законного хозяина питомца.
В отделении судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав ознакомил должницу с мерами принудительного исполнения, а также предупредил об административной ответственности в случае неисполнения решения суда. Женщина проявляла упрямство и продолжала стоять на своем. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также должнице было вручено повторное требование.
Решив не испытывать судьбу, женщина передала собаку законной хозяйке.
Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области