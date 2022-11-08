Благодаря соцконттакту семья в Самарской области открыла мастерскую по ремонту велосипедов

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Превратить своё хобби в прибыльное дело – легко. Такую возможность в рамках нацпроекта «Демография» сегодня даёт социальный контракт. За поддержкой могут обратиться занятые, безработные граждане, предприниматели. Господдержкой уже воспользовалась Кристина Уткина. Вместе с супругом Владимиром девушка открыла мастерскую по ремонту велосипедов.

Супруги Уткины увлекаются велосипедами давно, путешествуют на них и используют как средство передвижения в повседневной жизни. При активной эксплуатации двухколёсного друга нередко случались поломки, которые приходилось ремонтировать самостоятельно. Владимиру это дело нравилось, часто к нему за помощью обращались знакомые. Постепенно к этому приобщилась супруга и стала незаменимым помощником. Набравшись опыта, Кристина решила монетизировать своё увлечение и открыть собственную веломастерскую, пишет tz-online.ru.

– Велоспорт сейчас пользуется популярностью, всё чаще местные жители хотят быть активными, поэтому пересаживаются с автомобилей на велосипеды, – говорит начинающий предприниматель. – Это послужило дополнительной мотивацией для открытия мастерской, ведь в районе и ближайших населённых пунктах никто не оказывает таких услуг.

На помощь пришёл соцконтракт. По опыту знакомых девушка знала, что это весомая поддержка для начинающего бизнесмена. Кристина обратилась в Комплексный центр, выяснила условия и поняла, что вполне может претендовать на получение господдержки. Составила бизнес-план с чётким обоснованием целевых расходов, собрала пакет нужных документов. Указала, что имеет опыт в ремонте велосипедов. Это значительно повысило шансы, ведь владение навыками, которые позволят вести бизнес, – одно из главных условий заключения договора. В итоге бизнес-план утвердили и Кристина стала счастливым обладателем социального контракта на сумму 250 тысяч рублей. К тому времени у семьи Уткиных уже имелись базовые инструменты. Поэтому госсубсидия была потрачена на приобретение профессионального инвентаря для ремонта, всего закупили более 30 наименований. Благодаря навыкам и хорошему оборудованию Уткины обслуживают абсолютно любые велосипеды: от самых простых моделей до навороченных.

К удивлению Уткиных, их услуги вызвали настоящий ажиотаж и небольшой бизнес быстро пошёл в гору. По словам Кристины, многие велолюбители осознают, что к своему двухколёсному транспорту нужно относиться так же трепетно, как и к автомобилю. Ну а кто-то считает, что с неисправностью может справиться сам, допуская при этом грубые ошибки, которые негативно влияют на качество велоезды.

– Из собственного опыта могу сказать, что когда через годик-другой после покупки велосипед начинает барахлить, его владелец осознаёт смысл слова «техобслуживание», – говорит Кристина. – Здесь лучше довериться профессионалам, привес­ти своего двухколёсного друга в мастерскую. Это значительно сэкономит время, нервы и деньги. Особенно, если дело касается дорогих современных моделей. Ведь проще своевременно устранить небольшую поломку, чем потом покупать новый велосипед. А лучше не ждать момента, когда что-то сломается, а проводить ежегодную профилактику в начале каждого сезона.

Кристина отмечает, что организация собственного дела, хоть и небольшого, помогла семье значительно повысить уровень благосостояния. Свой маленький бизнес Уткины планируют развивать дальше и делать не только технический ремонт, но и оказывать лакокрасочные услуги.