Благодаря соцконттакту семья в Самарской области открыла мастерскую по ремонту велосипедов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжаются приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области с участие представителей общественности
Продолжаются приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области с участие представителей общественности
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование
Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование
В Тольятти водитель сбил стоящую женщину и уехал, идет его розыск
В Тольятти водитель сбил стоящую женщину и уехал, идет его розыск
В Самаре задержали "черных археологов"
В Самаре задержали "черных археологов"
Работодателя в Самарской области оштрафовали за невыполнении требований судебного пристава
Работодателя в Самарской области оштрафовали за невыполнении требований судебного пристава
Над Самарской областью будет красное лунное затмение
Над Самарской областью будет красное лунное затмение
Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев
Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
-0.86
EUR 60.9
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря соцконттакту семья в Самарской области открыла мастерскую по ремонту велосипедов

8 ноября 2022 09:42
150
Благодаря соцконттакту семья в Самарской области открыла мастерскую по ремонту велосипедов

Превратить своё хобби в прибыльное дело – легко. Такую возможность в рамках нацпроекта «Демография» сегодня даёт социальный контракт. За поддержкой могут обратиться занятые, безработные граждане, предприниматели. Господдержкой уже воспользовалась Кристина Уткина. Вместе с супругом Владимиром девушка открыла мастерскую по ремонту велосипедов.

Супруги Уткины увлекаются велосипедами давно, путешествуют на них и используют как средство передвижения в повседневной жизни. При активной эксплуатации двухколёсного друга нередко случались поломки, которые приходилось ремонтировать самостоятельно. Владимиру это дело нравилось, часто к нему за помощью обращались знакомые. Постепенно к этому приобщилась супруга и стала незаменимым помощником. Набравшись опыта, Кристина решила монетизировать своё увлечение и открыть собственную веломастерскую, пишет tz-online.ru.

– Велоспорт сейчас пользуется популярностью, всё чаще местные жители хотят быть активными, поэтому пересаживаются с автомобилей на велосипеды, – говорит начинающий предприниматель. – Это послужило дополнительной мотивацией для открытия мастерской, ведь в районе и ближайших населённых пунктах никто не оказывает таких услуг.

На помощь пришёл соцконтракт. По опыту знакомых девушка знала, что это весомая поддержка для начинающего бизнесмена. Кристина обратилась в Комплексный центр, выяснила условия и поняла, что вполне может претендовать на получение господдержки. Составила бизнес-план с чётким обоснованием целевых расходов, собрала пакет нужных документов. Указала, что имеет опыт в ремонте велосипедов. Это значительно повысило шансы, ведь владение навыками, которые позволят вести бизнес, – одно из главных условий заключения договора. В итоге бизнес-план утвердили и Кристина стала счастливым обладателем социального контракта на сумму 250 тысяч рублей. К тому времени у семьи Уткиных уже имелись базовые инструменты. Поэтому госсубсидия была потрачена на приобретение профессионального инвентаря для ремонта, всего закупили более 30 наименований. Благодаря навыкам и хорошему оборудованию Уткины обслуживают абсолютно любые велосипеды: от самых простых моделей до навороченных.

К удивлению Уткиных, их услуги вызвали настоящий ажиотаж и небольшой бизнес быстро пошёл в гору. По словам Кристины, многие велолюбители осознают, что к своему двухколёсному транспорту нужно относиться так же трепетно, как и к автомобилю. Ну а кто-то считает, что с неисправностью может справиться сам, допуская при этом грубые ошибки, которые негативно влияют на качество велоезды.

– Из собственного опыта могу сказать, что когда через годик-другой после покупки велосипед начинает барахлить, его владелец осознаёт смысл слова «техобслуживание», – говорит Кристина. – Здесь лучше довериться профессионалам, привес­ти своего двухколёсного друга в мастерскую. Это значительно сэкономит время, нервы и деньги. Особенно, если дело касается дорогих современных моделей. Ведь проще своевременно устранить небольшую поломку, чем потом покупать новый велосипед. А лучше не ждать момента, когда что-то сломается, а проводить ежегодную профилактику в начале каждого сезона.

Кристина отмечает, что организация собственного дела, хоть и небольшого, помогла семье значительно повысить уровень благосостояния. Свой маленький бизнес Уткины планируют развивать дальше и делать не только технический ремонт, но и оказывать лакокрасочные услуги.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
8 ноября 2022  12:32
Стартует финальный этап областной общественной акции «Народное признание»
24
В Самаре задержали
8 ноября 2022  12:02
В Самаре задержали "черных археологов"
83
В Самаре проходит Парад Памяти
7 ноября 2022  13:32
В Самаре проходит Парад Памяти
466
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
7 ноября 2022  13:05
В Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу Пуркаеву
376
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
7 ноября 2022  12:38
В Самарской области по нацпроекту обновили более 16 км региональной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка
348
Весь список