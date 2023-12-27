Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство РФ на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров
Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи
Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи
В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской ЖД
В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской ЖД
В Правительстве Самарской области обсудили исполнение регионального бюджета
В Правительстве Самарской области обсудили исполнение регионального бюджета
Крупный производитель косметики передумал уходить из России
Крупный производитель косметики передумал уходить из России
На выставке «Россия» состоялось открытие фестиваля ледяных скульптур
На выставке «Россия» состоялось открытие фестиваля ледяных скульптур
«Елка желаний» исполнила мечты маленьких жителей Ставропольского района
«Елка желаний» исполнила мечты маленьких жителей Ставропольского района
Двигатель ОДК обеспечил запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк
Двигатель ОДК обеспечил запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
-0.26
EUR 101.12
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря приставам Самарской области администрация школы оборудовала ограждение вокруг здания

27 декабря 2023 10:28
223
Благодаря приставам Самарской области администрация школы оборудовала ограждение вокруг здания

Под контролем судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области администрация школы оборудовала ограждение вокруг здания. 

Руководство одной из сельских школ нарушило требования законодательства «О противодействии терроризму». Забор в районе ворот пришел в негодность. Остальная территория вокруг здания и вовсе была не огорожена. По результатам проверки надзорный орган обратился в суд.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель дал руководству школы срок для добровольного исполнения решения суда и  предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В ходе контрольной проверки судебные приставы установили, что имевшиеся нарушения устранены, а значит, обеспечена безопасность жизни и здоровья детей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Благодаря работе судебных приставов новокуйбышевец выплатил долг по алиментам
26 декабря 2023, 11:18
Благодаря работе судебных приставов новокуйбышевец выплатил долг по алиментам
При этом отсутствие задолженности не освободило мужчину от ежемесячной выплаты алиментов своему ребенку. Происшествия
389
Самарчанку на ее половину участка не пускал бывший муж
25 декабря 2023, 11:23
Самарчанку на ее половину участка не пускал бывший муж
Более того, мужчина установил будку охранной сторожевой собаки рядом с калиткой. Происшествия
576
В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату
23 декабря 2023, 12:02
В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату
Общая сумма погашенной задолженности составила 500 тысяч рублей. Общество
1061
  • Требуется журналист
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
27 декабря 2023  09:29
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
223
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
26 декабря 2023  19:59
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
495
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
26 декабря 2023  17:55
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
627
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре
26 декабря 2023  15:29
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре
568
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
26 декабря 2023  14:39
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
786
Весь список