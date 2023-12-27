Благодаря приставам Самарской области администрация школы оборудовала ограждение вокруг здания

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Под контролем судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области администрация школы оборудовала ограждение вокруг здания.

Руководство одной из сельских школ нарушило требования законодательства «О противодействии терроризму». Забор в районе ворот пришел в негодность. Остальная территория вокруг здания и вовсе была не огорожена. По результатам проверки надзорный орган обратился в суд.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель дал руководству школы срок для добровольного исполнения решения суда и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В ходе контрольной проверки судебные приставы установили, что имевшиеся нарушения устранены, а значит, обеспечена безопасность жизни и здоровья детей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.