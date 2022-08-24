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Благодаря нацпроекту в Большечерниговском районе появится современная система водоснабжения

24 августа 2022 16:25
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Об этом рассказал во время прямого эфира из Центра управления регионом глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Самый южный в Самарской области, Большечерниговский район расположен в степной зоне. Для жителей, конечно, огромное значение имеет вода, наличие зон отдыха у водоемов, также их волнует обмеление рек.  О том, как решаются эти насущные для большечерниговцев вопросы, и как развивается территория в целом, рассказал во время прямого эфира из Центра управления регионом глава Большечерниговского района Алексей Акимов.

Здесь проживает около 17 тыс. человек. Для большой части населения есть своя «болевая точка» - при строительстве ряда поселений не было предусмотрено полноценной системы водоснабжения.

Так, село Августовка – второе по численности – с момента своего основания было «безводным». Не было централизованной системы водоснабжения, жители пользовались водой из собственных скважин и из уличных колодцев, также им доставляли питьевую воду.

По словам главы Большечерниговского района Алексея Акимова, эта давняя проблема близка к разрешению. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в районе началось устройство насосно-фильтровальной станции очистки воды (НФС) и водопроводных сетей в селе Августовка.

Масштабные работы стартовали в прошлом году. Кроме того, запланирован капитальный ремонт плотины на реке Иргиз, чтобы поддерживать уровень воды в реке в достаточном объеме.

«В прошлом году мы построили 28 км водопроводных сетей. В текущем году устройство водопроводных сетей мы закончим. Осталось менее трех км проложить.  И подключение 176 колодцев абонентов запланировано на этот год. Работы на плотине проведут в следующем году, зимой, когда возможно перекрыть реку, – рассказал глава Большечерниговского района Алексей Акимов. У жителей села появится возможность пользования водопроводом. Улучшим и пожарную безопасность, потому что будут установлены гидранты, и все социальные объекты будут подключены к водопроводным сетям в селе Августовка».

Новая современная система водоснабжения в селе начнет функционировать в следующем году. Уже к лету у жителей Августовки будет вода в домах, уверен глава района.

Не менее волнующая тема для большечерниговцев – обмеление рек в районе. Алексей Акимов отметил, что в последние десятилетия не только жители, но и ученые, в том числе и Самарского аграрного университета, отмечают изменение климата.

«Все чаще у нас засушливое лето. Мы изучаем вопрос, в чем проблема, почему мелеют реки в районе. Наш район – это самый юг области, у нас континентальный климат, маловодье. Мы обдумали, что мы можем сделать быстро. И решили увеличить объемы запасов воды в реке Большая Глушичка и в Иргизе. Совместно с министерством природы организовали подпитку этих рек из водохранилища, чтобы в зиму войти с нормальным количеством воды, – подчеркнул глава Большечерниговского района. В среднесрочной перспективе мы боремся с маловодьем и тем, что у нас в последние годы нет паводка. С министерством природы мы подали заявку по включению нашего муниципального района в расчистку русел малых рек. У нас это – Иргиз и Большая Глушичка, мы будем углублять дно рек и убирать заросли камыша и тростника. Надеемся, что получим господдержку».  

Учитывая, что в районе степной жаркий климат, который с годами только усиливается, актуальной стала тема организации и благоустройства пляжей и мест отдыха у воды. Как отметил Алексей Акимов, в текущем году у Большой Черниговки обустроено три места для купания, а также прекрасное место отдыха у реки организовал в п. Новые Камели председатель колхоза «Серп и молот» Анатолий Филатов. По словам главы, планируется и благоустройство пляжа в с. Августовка.  С этой целью будут поданы заявки в программу «Комплексное развитие сельских территорий», а также на участие в губернаторском проекте «Содействие».  

 

Фото:   ЦУР СО

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