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Благодаря нацпроекту свыше 30 офисов региональных центров занятости стали комфортнее

11 сентября 2024 15:56
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Офисы службы занятости стали узнаваемыми и более удобными.

Работы по модернизации в офисах центров занятости населения Самарской области проводились в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В результате модернизации 38 точек присутствия службы занятости населения Самарской области превратились в современные кадровые центры, оформленные в едином стиле бренда «Работа Россия». Офисы службы занятости стали узнаваемыми и более удобными.

«При этом модернизация службы занятости – это не только обновление пространства, важнее другое: кадровые центры «Работа России» становятся надёжными партнёрами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Взаимодействие с предприятиями в обновленных кадровых центрах строится в формате адресной помощи, учитывающей особенности бизнеса, текущую экономическую ситуацию, а также социодемографические тренды и тенденции на рынке труда. При поиске и подборе квалифицированных специалистов работодателей сопровождают персональные кадровые консультанты. Услуги предоставляются как в офлайн-формате, так и онлайн на портале «Работа России».

«Работа службы занятости благодаря модернизации выходит на новый уровень, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.  – Созданы такие условия, чтобы было приятно прийти в центр занятости, причем не только безработным гражданам, но и всем желающим, чтобы проконсультироваться, пройти тренинги, узнать больше об имеющихся сегодня возможностях для профессионального развития».

Среди оказываемых услуг – программа обучения и повышения квалификации для кандидатов и сотрудников, субсидирование найма определенных категорий соискателей, подбор работников в условиях дефицита кадров и многое другое.

Основной онлайн-ресурс для подбора работников – единая цифровая платформа «Работа России». На данный момент на сайте размещено более 50 тысяч вакансий от проверенных работодателей Самарской области для трудоустройства всех трудоспособных категорий граждан в различные отрасли экономики – оборонно-промышленный комплекс, здравоохранение, образование, ресторанно-гостиничный бизнес и другие.

Функционируют специальные разделы для работодателей: например, «Целевое обучение», «Практики и стажировки». В первом случае – работодатель может заключить договор на обучение будущих студентов под свои потребности. Во втором – сформировать у молодых специалистов представление о непосредственном процессе работы, а также повысить уровень вовлеченности и подготовки будущих кадров, за счет прохождения практики или стажировки на конкретном предприятии.

Проект по комплексной модернизации позволяет обеспечить соответствие службы занятости постоянно меняющимся требованиям рынка труда, включая прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию работодателей.

 

Фото:   минтруд СО

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