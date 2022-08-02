Благодаря действиям судебных приставов на территории сызранской школы появилось ограждение

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Судебные приставы отделения судебных приставов №2 г. Сызрани обязали службу, занимающуюся эксплуатацией зданий, установить ограждение на территории одной из местных школ.

Вокруг одной из школ г. Сызрани не было установлено ограждение, что являлось нарушением требований к обеспечению безопасности в учебном учреждении. Суд, рассмотрев дело о допущенном заведением нарушении, вынес решение об обязании организацию восстановить ограждение на участке с тыльной стороны здания. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов №2 г. Сызрани.

Судебным приставов-исполнителем руководству учреждения было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, сотрудник Службы предупредил должника о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Не желая сталкиваться с серьезными последствиями, руководство восстановило ограждение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.