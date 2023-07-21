Я нашел ошибку
Главные новости:
 Ночью усиление западного ветра, порывы 15-20 м/с, сильный дождь.
22 июля в Самарской области ожидается гроза
Состоится церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге» между командами России и Сербии.
«Битва взглядов» в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге»
Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь.
«Время молодых»: продолжается прием заявок на участие во Всероссийской премии молодежных достижений
Кремль сообщил о встрече Путина и Лукашенко 23 июля
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: Ремонтно-профилактические работы на неделю
Отметим, что по ул. Шостаковича теплоэнергетики заменили 460 метров трубы, по ул. Л.Толстого – свыше 220 метров.
В Самаре завершена замена теплосети на участках по ул. Шостаковича и ул. Льва Толстого
На объектах нацпроекта в Самаре в текущем году впервые приступили к установке современных люков смотровых колодцев, которые оснащены затворным механизмом и резиновой вставкой.
На 90% объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области применяются современные материалы и технологии
Мероприятие проходило по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьёвкой.
Осуждённый из ИК-3 УФСИН СО занял 1 место на V Всероссийском чемпионате по шахматам
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Битва взглядов» в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге»

21 июля 2023 17:04
51
Состоится церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге» между командами России и Сербии.

22 июля в 12:00 в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» состоится церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге» между командами России и Сербии.

В мероприятии примут участие боксеры двух стран в семи весовых категориях. Также «лицом к лицу» сойдутся боксеры главного профессионального боя вечера россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонс, которые выступят в супертяжелом весе (+92 кг).

Напомним, матчевая встреча состоится 23 июля в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого», старт боев в 16:00, вход свободный. Сборную команду России представят: Игорь Свиридченков (71 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Хикмет Гараев (66 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Андрей Косенков (80 кг) и наш земляк Алексей Салмин (92 кг). В составе команды Сербии на ринг выйдут: Тамир Галанов (54 кг), Садам Магомедов (92 кг), Велько Глигорич (60 кг), Нурлыбек Узенбоев (66 кг), Артем Агеев (80 кг), Еркебулан Шайкенов (71 кг), Альмир Мемич (75 кг).

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
223
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
705
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
426
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
869
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
573
Весь список