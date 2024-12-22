Биолог рассказал о рисках для здоровья при установке дома живой елки на Новый год

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Новогодняя елка дома может нести определенные риски для здоровья людей с повышенной чувствительностью, рассказал «Известиям» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Роман Опарин.

«Главная проблема — аллергия. Наиболее аллергенными считаются ель и пихта из-за их смолы и эфирных масел. Сосна менее аллергенна, но также может вызывать аллергические реакции. Аллергия на хвойные обычно проявляется в виде насморка, кашля, иногда в виде кожных высыпаний, зуда», — отметил эксперт.

По его словам, помимо смолы и эфирных масел причиной аллергии могут быть плесень и грибки, развивающиеся на дереве при неправильных условиях хранения, пыльца или отходы жизнедеятельности насекомых. Еще одна редкая угроза — остатки экскрементов птиц или животных, которые могут содержать бактерии или паразитов.

«В целом перечисленные угрозы минимальны. Если елка здоровая и хранилась в правильных условиях, то она безопасна. Однако для аллергиков разумным вариантом будет выбрать искусственную елку», — заключил Опарин.

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