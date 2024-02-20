Библиотеки нового поколения: в регионе будет 37 модельных библиотек до конца 2024 года

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Новые виртуальные и кинозалы, современные библиотеки, театры и музеи — 57 объектов культуры было отремонтировано и оснащено благодаря национальному проекту «Культура», реализуемому по решению Президента РФ.

Обновлённые учреждения культуры становятся точкой притяжения для людей всех возрастов, предметом гордости жителей нашего региона. Например, модельных библиотек в регионе теперь 32 — в Тольятти, Отрадном, Самаре, Сызрани и в других уголках губернии, а до конца 2024 года их будет 37!

Все они обладают уникальной концепцией и стилем. Это не просто «хранилища книг», но и центры творчества, дискуссионные клубы, киноклубы, точки сбора волонтеров. При этом, что важно, сохраняется информационная сущность библиотек. Книга как источник знаний и мудрости остается объединяющим началом всех поколений.

«Сегодня библиотеки становятся образовательными центрами, где каждый может найти новые знания, новые знакомства, идеи для саморазвития», — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Нацпроект «Культура» — это возможность не только обновить инфраструктуру, но и поменять формат уже сложившийся работы, стать более современными и интересными для жителей Самарской области, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО