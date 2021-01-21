Безработный тольяттинец фиктивно зарегистрировал у себя 35 мигрантов

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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 35 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

В апреле прошлого года мужчина незаконно поставил на миграционный учет 35 иностранных граждан по месту своего проживания в квартире одного из домов на улице Ленина в Центральном районе Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

В ходе опроса мужчина пояснил, что был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. Подозреваемый ранее не судим, официально не трудоустроен. Мужчина свою вину признал в полном объеме и пояснил, что данную услугу он оказал за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд для принятия решения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области