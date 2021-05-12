Безопасность в школах Самары: все образовательные учреждения прошли комплексные проверки собственными силами

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Организовать учебный процесс с созданием условий безопасного пребывания учащихся – одна из основных задач, стоящих перед руководителями образовательных учреждений.

11 мая в одной из школ Казани произошла трагедия – было совершено вооруженное нападение. В связи с этим по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Еленой Лапушкиной дано указание о проведении проверок всех образовательных учреждений на предмет соблюдения мер безопасности.

Сегодня специальная комиссия во главе с исполняющим обязанности руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Ильей Осиповым, посетила ряд образовательных учреждений городского округа Самара.

«Накануне все образовательные учреждения прошли комплексные проверки собственными силами, создав специальные внутренние комиссии. В настоящее время сотрудники департамента образования продолжают проводить проверочные мероприятия, в рамках которых особое внимание уделяется содержанию территорий, наличию исправно функционирующих металлодетектеров, системы видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, утвержденных планов эвакуации, а также взаимодействию сотрудников образовательных учреждений с обучающимися и силовыми структурами при возникновении чрезвычайных ситуаций», - пояснил Илья Осипов.

Планы эвакуации, схемы разрабатываются исходя из масштабов школы, чтобы дети могли незамедлительно покинуть помещение. Так, сегодня очередную учебную тренировку провели с учениками МБОУ № 132.

«В школе большое внимание уделяется безопасности детей. Заключен договор с частным охранным предприятием. Ежеквартально с сотрудниками учреждения и педагогами проводится инструктаж. В свою очередь, классные руководители обучают ребят мерам безопасности. В каждом кабинете находится план эвакуации, с которым ознакомлены и дети, и учителя. В школе функционирует пять выходов. Сегодня в ходе отработки навыков поведения в чрезвычайных ситуациях все были эвакуированы в течение трех минут», - отметила директор МБОУ Школа № 132 Наталья Сокур.

Всего на территории городского округа Самара осуществляют образовательную деятельность практически 400 муниципальных учреждений.

«Городской департамент образования на постоянной основе контролирует исполнение учреждениями требований безопасности. Однако в связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость еще раз акцентировать внимание на данном вопросе. Мы ставим задачу проверить абсолютно все учреждения», - заключил Илья Осипов.

Фото: администрация Самары