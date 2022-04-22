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Безопасность празднования Пасхи на контроле ГУ МЧС СО

22 апреля 2022 19:04
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Сотрудники МЧС будут контролировать противопожарный режим.

24 апреля православные христиане отметят самый древний и главный праздник богослужебного года – Святую Пасху В дни празднования Пасхи вопрос безопасности становится особо актуальным.

На территории Самарской области для обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях, где будут проходить праздничные службы, организовано дежурство сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области. В регионе праздничные богослужения пройдут в более 300 объектах. Во всех местах проведения богослужений до окончания мероприятий организовано дежурство сотрудников надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, Главного управления, работников областной противопожарной службы.

Сотрудники МЧС России будут контролировать противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а в случае нештатной ситуации организуют мероприятия по обеспечению безопасности прихожан.

Накануне праздника сотрудниками надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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