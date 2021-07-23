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Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области

23 июля 2021 11:44
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Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области

В четверг, 22 июля 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

В настоящее время в Самарской области действуют 158 таких команд, в общей сложности это 841 человек. Добровольные команды работают в тесном взаимодействии с    подразделениями государственной противопожарной службы и участвуют наряду с ними в тушении пожаров. За первое полугодие 2021 года добровольцы выезжали на тушение огня 769 раз, и в 546 случаях прибывали на место пожаров первыми. 

Глава областного кабмина призвал глав городов и районов поддерживать деятельность пожарных команд, своевременно решать вопросы их материально-технического обеспечения. 

«Хочу поблагодарить руководство Самары, Тольятти, Сергиевска за решение об увеличении финансирования пожарных команд. Прошу остальных глав муниципальных образований ответственно относиться к этой работе и стабильно поддерживать добровольных пожарных. Обеспечение мер противопожарной безопасности, поддержка и стимулирование таких команд – в полномочиях муниципалитетов. От этого зависит сохранение имущества, здоровья и жизни людей», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор напомнил, что по решению Правительства региона для добровольных пожарных команд региона закупается 10 единиц пожарной техники: «Принцип распределения автомобилей будет следующим: технику получат те муниципалитеты, которые заинтересованы в развитии добровольных пожарных команд. Помогать будем тем, кто сам активно работает». 

Еще девять машин добровольным пожарным передало региональное министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды. 

Особое внимание члены комиссии уделили вопросам безопасности во время отдыха на воде. Представители регионального центра ГИМС ГУ МЧС РФ сообщили, что с начала купального сезона в регионе произошло 50 инцидентов на водоемах, 39 – с трагическим исходом.

 Основными причинами стали купание в необорудованных местах, употребление алкогольных напитков и оставление детей без присмотра. Комиссия приняла решение рекомендовать главам усилить практику по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение требований безопасности на водных объектах, провести дополнительные инструктажи спасателей, создать новые спасательные посты в традиционных местах массового отдыха на воде.

Представители Самары доложили участникам заседания, что в городе действуют девять санкционированных пляжей, где оборудованы посты спасателей, установлено оборудование, завезен песок и регулярно проводятся исследования воды, в опасных местах установлены аншлаги.

«Тем не менее эти летом на неорганизованных пляжах Самары погибло 17 человек. В городе девять санкционированных пляжей, и еще больше несанкционированных. Это остров Зелёненький, территория на правом берегу Волги. Прошу проработать вопрос по организации в этих местах дополнительных спасательных постов. В таком городе, как Самара, пляжей должно быть не девять, а по меньшей мере 15», - сказал председатель областного Правительства. 

Участники заседания рассмотрели также вопрос об исполнении мер по предупреждению гибели людей на пожарах. Это масштабное информирование жителей о правилах противопожарной безопасности в средствах массовой информации, проведение специальных рейдов и проверок безопасности газового оборудования и электропроводки.  

В текущем году в списке профилактических мероприятий особое место занимает помощь многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении, в  оснащении  жилья автономными пожарными извещателями, ремонте печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования. Эта работа в муниципалитетах будет продолжена.

Теги: безопасность на воде В центре внимания пожарная безопасность

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